محافظ السويداء يبحث مع وفد من وزارة الخارجية والمغتربين افتتاح مركز للقنصلية في الصورة الصغيرة

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة الخارجية والمغتربين برئاسة رئيس قسم الخدمات القنصلية في الداخل محمد البكري، التنسيق لافتتاح مركز للقنصلية في ناحية الصورة الصغيرة بريف المحافظة.

وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام، أن اللقاء جاء بهدف التنسيق لافتتاح مركز للقنصلية في الصورة الصغيرة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تسهيل المعاملات الرسمية وتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة.

وكان محافظ السويداء افتتح أواخر الشهر الماضي، دائرة الأحوال المدنية في ناحية الصورة الصغيرة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

