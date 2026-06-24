نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد مراكز استلام القمح في الحسكة

الحسكة-سانا‏

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، جولة ‏ميدانية تفقدية شملت مراكز استلام محصول القمح في كبكا وحطين وعامودا وصومعة القامشلي في ‏الحسكة لمتابعة سير عمليات التسليم والاستلام ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين. ‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الحسن ناقش ‏خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والعاملين فيها، وعدد من المزارعين سبل معالجة المشكلات ‏والمعوقات التي تواجه العمل، لضمان انسيابية تسويق المحصول وتوفير كل ما من شأنه ‏تسهيلها.‏

وأكد الحسن أهمية تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتسهيل استلام محصول القمح، لما يشكله من ‏ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومورد حيوي يدعم الاقتصاد الوطني.‏

وأعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي خلال اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة، أمس ‏الثلاثاء عن حزمة من التسهيلات ‏والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تسريع استلام محصول ‏القمح بالمحافظة‏، شملت الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة “الدكما” في ‏العراءات.‏

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي في محافظة الحسكة، بدأ في الـ8 من الشهر ‏الجاري استلام محصول القمح في المحافظة.‏