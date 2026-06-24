نائب وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد مراكز استلام القمح في الحسكة

الحسكة-سانا
أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، جولة ميدانية تفقدية شملت مراكز استلام محصول القمح في كبكا وحطين وعامودا وصومعة القامشلي في الحسكة لمتابعة سير عمليات التسليم والاستلام ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الحسن ناقش خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والعاملين فيها، وعدد من المزارعين سبل معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه العمل، لضمان انسيابية تسويق المحصول وتوفير كل ما من شأنه تسهيلها.
وأكد الحسن أهمية تسخير جميع الإمكانات المتاحة لتسهيل استلام محصول القمح، لما يشكله من ركيزة أساسية للأمن الغذائي ومورد حيوي يدعم الاقتصاد الوطني.
وأعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي خلال اجتماع موسع عقد في مبنى المحافظة، أمس الثلاثاء عن حزمة من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية الهادفة إلى تسريع استلام محصول القمح بالمحافظة، شملت الموافقة على استلام الأقماح غير المعبأة “الدكما” في العراءات.
وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب بالقامشلي في محافظة الحسكة، بدأ في الـ8 من الشهر الجاري استلام محصول القمح في المحافظة.