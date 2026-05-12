وزير الإدارة المحلية والبيئة: افتتاح 24 بلدية جديدة في إدلب

الادارة المحلية 1 860x573 1 وزير الإدارة المحلية والبيئة: افتتاح 24 بلدية جديدة في إدلب

إدلب-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عن افتتاح 24 بلدية جديدة في مناطق متفرقة من محافظة إدلب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المحلية وتطوير العمل الخدمي في المحافظة.

وأوضح الوزير عنجراني في منشور على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن عدد البلديات الجاهزة للعمل ارتفع إلى 80 بلدية من أصل 158 بلدية في عموم المحافظة، مشيراً إلى استمرار العمل لاستكمال تجهيز وتأهيل بقية البلديات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عنجراني أن الوزارة تواصل جهودها لضمان جاهزية المؤسسات المحلية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل شؤونهم في مختلف المناطق.

وكانت محافظة إدلب افتتحت اليوم عدداً من المجالس المحلية والبلديات الجديدة ضمن خطة مرحلية لإعادة تفعيل وهيكلة المجالس المحلية في ‏المدن والبلدات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري والخدمي، ولا سيما تنظيم الخدمات ‏الأساسية وإدارة شؤون النظافة، وتأهيل البنى التحتية وتنسيق المشاريع التنموية مع ‏الجهات المعنية.‏

محافظ السويداء يشدد على منع الاستغلال ويحذر المخالفين
فعالية سوريا حرة تحط في دار الأوبرا بدمشق
نشاط توعوي بالسويداء في ختام فعاليات شهر المرأة
تعليق الدوام في المدارس بمحافظة طرطوس غداً نظراً للظروف الجوية المتوقعة
المباحث الجنائية في درعا تلقي القبض على قاتل المعلمة سماح الزعبي بأقل من 24 ساعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك