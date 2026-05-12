وزير الإدارة المحلية والبيئة: افتتاح 24 بلدية جديدة في إدلب

إدلب-سانا

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني عن افتتاح 24 بلدية جديدة في مناطق متفرقة من محافظة إدلب، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المحلية وتطوير العمل الخدمي في المحافظة.

وأوضح الوزير عنجراني في منشور على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن عدد البلديات الجاهزة للعمل ارتفع إلى 80 بلدية من أصل 158 بلدية في عموم المحافظة، مشيراً إلى استمرار العمل لاستكمال تجهيز وتأهيل بقية البلديات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عنجراني أن الوزارة تواصل جهودها لضمان جاهزية المؤسسات المحلية بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل شؤونهم في مختلف المناطق.

وكانت محافظة إدلب افتتحت اليوم عدداً من المجالس المحلية والبلديات الجديدة ضمن خطة مرحلية لإعادة تفعيل وهيكلة المجالس المحلية في ‏المدن والبلدات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري والخدمي، ولا سيما تنظيم الخدمات ‏الأساسية وإدارة شؤون النظافة، وتأهيل البنى التحتية وتنسيق المشاريع التنموية مع ‏الجهات المعنية.‏