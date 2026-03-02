الدفاع المدني السوري: 5 حوادث سقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة دون إصابات

photo 2026 03 02 09 39 39 الدفاع المدني السوري: 5 حوادث سقوط أجسام حربية في درعا والقنيطرة دون إصابات

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلال الليلة الماضية، لـ 5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا، والقنيطرة، نتيجة الضربات المتبادلة بين إيران، وإسرائيل.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم: إن 3 حوادث سُجِّلت في مدينة السلام بريف القنيطرة (بقايا طائرات مسيّرة)، وحادثين في درعا، الأول قرب صوامع غرز شرقي مدينة درعا (بقايا طائرة مسيّرة)، والثاني في مدينة إنخل (صاروخ).

وأوضح أن الفرق تفقدت المواقع التي سقطت فيها الأجسام الحربية، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، وفي مقدمتها:
▪️عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.
▪️الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات.
▪️الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.
▪️عدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.
▪️الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية.
▪️إبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم مشبوه.
▪️اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتكم.

وكان أصيب 4 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق مساء أمس الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

