اللجنة المركزية لمتابعة تسويق القمح في الرقة تبحث واقع ‏استلام المحصول

الرقة-سانا‏

بحثت اللجنة المركزية المكلفة متابعة موسم تسويق القمح في ‏محافظة الرقة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع في فرع المؤسسة ‏السورية للحبوب بالمحافظة، واقع عمليات استلام المحصول ‏وإنجاز الفواتير، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل ‏وآليات تحسين الأداء‎.‎

وأوضح رئيس اللجنة المركزية المكلفة متابعة موسم تسويق ‏القمح عبد الوهاب سفر، في تصريح لـ سانا، أن كمية القمح ‏المستلمة في محافظة الرقة بلغت نحو 300 ألف طن، مشيراً إلى ‏إنجاز أكثر من 90 بالمئة من عمليات إدخال البيانات، والعمل ‏على معالجة الأخطاء والاستفادة من التجربة الحالية لتحسين ‏آليات العمل خلال المواسم المقبلة‎.‎

وأشار سفر إلى أن الاجتماع ناقش أداء مدخلي البيانات ‏والمدققين والمحاسبين، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي رافقت ‏الموسم، لافتاً إلى أن عدم جاهزية جميع مراكز الحبوب شكل ‏أحد التحديات، إلى جانب تأخر إنجاز بعض الفواتير نتيجة ‏الضغط الكبير والإقبال الواسع من الفلاحين على مراكز ‏الاستلام‎.‎

وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على استلام محصول القمح ‏في محافظة الرقة عبر مراكزها المعتمدة، وفق آلية تبدأ باستلام ‏المحصول وإجراء عمليات الوزن والفحص وتنظيم الفواتير ‏وإدخال البيانات، وصولاً إلى استكمال إجراءات التسويق، وسط ‏متابعة من الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل وتسهيل ‏إجراءات الفلاحين‎.‎