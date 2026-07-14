اللجنة المركزية لمتابعة تسويق القمح في الرقة تبحث واقع ‏استلام المحصول

الرقة-سانا
بحثت اللجنة المركزية المكلفة متابعة موسم تسويق القمح في محافظة الرقة اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بالمحافظة، واقع عمليات استلام المحصول وإنجاز الفواتير، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل وآليات تحسين الأداء.
وأوضح رئيس اللجنة المركزية المكلفة متابعة موسم تسويق القمح عبد الوهاب سفر، في تصريح لـ سانا، أن كمية القمح المستلمة في محافظة الرقة بلغت نحو 300 ألف طن، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 90 بالمئة من عمليات إدخال البيانات، والعمل على معالجة الأخطاء والاستفادة من التجربة الحالية لتحسين آليات العمل خلال المواسم المقبلة.
وأشار سفر إلى أن الاجتماع ناقش أداء مدخلي البيانات والمدققين والمحاسبين، إضافة إلى أبرز الصعوبات التي رافقت الموسم، لافتاً إلى أن عدم جاهزية جميع مراكز الحبوب شكل أحد التحديات، إلى جانب تأخر إنجاز بعض الفواتير نتيجة الضغط الكبير والإقبال الواسع من الفلاحين على مراكز الاستلام.
وتعمل المؤسسة السورية للحبوب على استلام محصول القمح في محافظة الرقة عبر مراكزها المعتمدة، وفق آلية تبدأ باستلام المحصول وإجراء عمليات الوزن والفحص وتنظيم الفواتير وإدخال البيانات، وصولاً إلى استكمال إجراءات التسويق، وسط متابعة من الجهات المعنية لضمان انسيابية العمل وتسهيل إجراءات الفلاحين.