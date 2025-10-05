الهيئة الناخبة في ريف دمشق ويبرود: انتخابات تاريخية تمهد لبناء دولة جديدة

ريف دمشق-سانا

رأى أعضاء الهيئة الناخبة في مركز ريف دمشق ويبرود عقب الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب، أن انتخابات هذا العام تاريخية، وهي الأولى من نوعها منذ التحرير وسقوط النظام الديكتاتوري الذي حكم البلاد لعقود، معتبرين أن هذه الانتخابات حدث فارق في التاريخ السوري، إذ يترقب المواطنون نتائجها بوصفها خطوة مهمة نحو بناء دولة جديدة قائمة على تمثيل الشعب وتحقيق مطالبه.

انتخابات حرة ونزيهة

منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية، وصف المشاركون الانتخابات بأنها أول انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب بعيداً عن الضغوطات والتهديدات التي كانت سائدة إبان حكم النظام البائد.

وأشار عضو الهيئة الناخبة عن دائرة ريف دمشق ويبرود محمد قدرو إلى أن هذه الانتخابات فرصة حقيقية بعد التحرير لاختيار ممثلين عن الشعب السوري قادرين على التعبير عن آلامه ومعاناته.

المرشحون: آمال وطموحات

أوضح المرشح عبد الله الدالاتي أن المشاركين في الانتخابات يطمحون إلى تأسيس مجلس جديد يعكس تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد التحرير، واصفاً ما جرى بـ “اليوم العظيم” الذي يتيح للناس استعادة حقوقهم دون ضغط أو ترهيب، مؤكداً أن المجلس القادم سيكون مسؤولاً عن إقرار تشريعات تخدم مصلحة الوطن وتعالج القوانين الظالمة.

من جانبها، شددت المرشحة ميساء سعيد على أهمية أن يتبنى المجلس الجديد آلية انتخابية شاملة تضمن تمثيل جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى ضرورة التركيز على سنّ القوانين الضامنة لحقوق السوريين، ومراجعة القوانين الناظمة لعمل مجلس الشعب نفسه.

وبيّن عضو الهيئة الناخبة محمد درباع أن هذه الانتخابات تمثل تجربة جديدة بعد التحرير، مؤكداً أن الشعب السوري يسير نحو بناء مجتمع جديد قائم على العدالة والمواطنة، ويتطلع إلى ممثلين قادرين على تلبية طموحاته بعد عقود من الاستبداد.

رقابة قانونية ومتابعة مستمرة

من جهته، أوضح المراقب القانوني المحامي وليد عيروط أن العملية الانتخابية في دائرة ريف دمشق جرت وفق إجراءات قانونية تضمن النزاهة والشفافية، لافتاً إلى أن العملية سارت بنجاح دون تسجيل أي شكاوى تذكر، ومبيناً أن أي ملاحظات قانونية تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

بدوره، ذكر عضو اللجنة الفرعية في دائرة دمشق وريف دمشق بسام حمزة أن عدد المرشحين في المرحلة الأولى بلغ 48 مرشحاً، انسحب منهم 30، ليبقى 18 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد فقط، مؤكداً أن اللجنة اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية وضمان سيرها بالشكل الأمثل.

وتوافد منذ الصباح عدد كبير من أعضاء الهيئة الناخبة إلى المراكز الانتخابية في ريف دمشق للمشاركة في عملية الاقتراع على انتخابات مجلس الشعب، ما يعكس الوعي الوطني بأهمية هذا الاستحقاق في بناء سوريا الجديدة.