الشركة السورية التركية القابضة تستعرض خططها ومشاريعها ضمن جناحها بمعرض دمشق الدولي
خطة أمنية متكاملة لتأمين زوار معرض دمشق الدولي
الخيول العربية الأصيلة تتألق في معرض دمشق الدولي الـ 62
زوار معرض دمشق الدولي في يومه الثاني: المعرض واجهة اقتصادية وحضارية لسوريا
مشاركة واسعة للشركات السعودية الباحثة عن فرص استثمارية في سوريا
البدء بإصلاح الكابل الضوئي الذي يربط بين محافظتي دمشق والقنيطرة
قطار معرض دمشق الدولي، حين تتحرك الذاكرة على سكة الأمل
أضواء وألوان وازدحام لوحة ساحرة على أرض معرض دمشق الدولي
