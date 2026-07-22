غرفة تجارة ريف دمشق تبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

دمشق-سانا

بحث رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عبد الرحيم زيادة مع وفد ليبي ضم سفير ليبيا في دمشق وليد عمار، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية محمد الزعيض، تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية–الليبية، وتفعيل التعاون المؤسسي بين غرف التجارة في البلدين، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار ويواكب تطلعات مجتمع الأعمال نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بدمشق أمس الثلاثاء، آليات تطوير التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال السوريين والليبيين إلى جانب بحث فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية وتنظيم ملتقيات أعمال متخصصة تسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين.

وأكد المجتمعون أن العلاقات الأخوية التي تربط سوريا وليبيا تشكل قاعدة متينة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدماً، مشددين على أهمية الدور الذي تؤديه غرف التجارة واتحاداتها في بناء جسور التواصل بين القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع آليات عملية لترجمة مخرجات اللقاء إلى برامج تنفيذية ومبادرات مشتركة، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري واستثمار الفرص الاقتصادية الواعدة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في سورية وليبيا.

حضر الاجتماع فادي حمادي نائب رئيس الغرفة ومحمد عماد مولوي عضو المكتب التنفيذي ومحمد عبد العال عضو مجلس الإدارة ونزار بكور مدير عام غرفة تجارة ريف دمشق.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين سوريا وليبيا خلال الفترة الأخيرة نشاطاً متزايداً عبر تبادل الزيارات واللقاءات بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.