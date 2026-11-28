دمشق-سانا

حصلت المجلة العلمية المحكّمة التي تصدرها نقابة المهندسين السوريين رسمياً، على الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN 3137-4123)، في خطوة تعزز حضورها كدورية علمية معترف بها دولياً، وتتيح تسجيلها في قواعد البيانات العالمية وتوثيق أبحاثها والاستشهاد بها.

وأوضح رئيس تحرير المجلة علي حلاق في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن هذه الخطوة تعزز دور نقابة المهندسين كمرجعية علمية ومهنية، وتسهم في بناء منصة وطنية للبحث الهندسي تجمع المهندسين والأكاديميين والباحثين، وتربط المعرفة العلمية باحتياجات إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، مشيراً إلى التزام كادر تحرير المجلة بمعايير التحكيم العلمي والنشر الأكاديمي المعتمدة لضمان جودة الأبحاث المنشورة.

وأشار حلاق إلى أن حصول المجلة على الرقم الدولي يشكل حافزاً للباحثين والمهندسين لنشر أبحاثهم وتوثيق تجاربهم وحلولهم العملية، ولا سيما أن النشر في الدوريات الحاصلة على هذا الرقم يعزز إمكانية الاستشهاد بالأبحاث، والاستفادة منها في المسارات الأكاديمية والمهنية.

دعم البحث الهندسي وأولويات التنمية

وذكر حلاق أن المجلة تمثل نافذة نشر وطنية موثوقة للجامعات ومراكز البحث السورية، وتسهم في توجيه البحث الهندسي نحو الأولويات الوطنية، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والطاقة والبيئة والتخطيط العمراني، كما تفتح المجال أمام تعزيز حضور الأبحاث الهندسية في المشهد العلمي الدولي، وبناء شراكات مع المؤسسات البحثية والمجلات العلمية.

وأشار إلى أن الحصول على الرقم الدولي يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير المجلة والتقدم نحو إدراجها في قواعد الفهرسة العلمية العالمية، مثل قاعدة بيانا (Scopus)، لافتاً إلى أنها تستقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنكليزية.

ودعا حلاق المهندسين والباحثين السوريين في الداخل والخارج إلى المشاركة بأبحاثهم في الأعداد القادمة، بما يسهم في تطوير المعرفة الهندسية، وإبراز الخبرات والتجارب السورية.

ويُعد الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN) رمزاً تعريفياً عالمياً يتألف من ثمانية أرقام، يُمنح للدوريات والمطبوعات المتسلسلة لتمييزها وتسهيل التعرف إليها وفهرستها في المكتبات وقواعد البيانات، كما يتيح توثيق الأبحاث المنشورة فيها والاستشهاد بها في الأوساط العلمية.



ويُمنح الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN) من خلال شبكة دولية يشرف عليها المركز الدولي للرقم المعياري للدوريات، ومقرّه العاصمة الفرنسية باريس، والذي تأسس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وفق المعيار الدولي (ISO 3297)، ويتولى إدارة السجل الدولي للدوريات.