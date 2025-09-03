مكافحة المخدرات تضبط 500 كغ مواد أولية وكميات كبيرة من الكبتاغون في يعفور بريف

دمشق-سانا

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الاستخبارات التركية في عملية نوعية بمنطقة يعفور بريف دمشق، 500 كيلوغرام من المواد الأولية المخصصة لصناعة المخدرات وكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن المضبوطات كانت مخبأة داخل مواد غذائية محفوظة في علب بلاستيكية وأوانٍ كبيرة مدفونة تحت الأرض، وتمت مصادرتها بالكامل، وإلقاء القبض على جميع المتورطين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الوزارة مواصلة إدارة مكافحة المخدرات جهودها في مكافحة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات.