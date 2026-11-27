حلب-سانا



أقامت مديرية الثقافة في حلب، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الخميس، محاضرة ثقافية بعنوان «ابن خلدون في مدينتنا»، قدّمها الباحث في قضايا الحريات الدكتور عبد الله عتر، في قاعة المركز الثقافي بحي العزيزية.



وتناولت المحاضرة أبرز الرؤى الفكرية والاجتماعية لابن خلدون، وإمكانية الاستفادة من أفكاره في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ أسس بناء المجتمع.



وأوضح عتر، في تصريح لـ سانا، أن المحاضرة تنطلق من تصور افتراضي لحضور ابن خلدون في الواقع السوري المعاصر، في دمشق وحلب، بهدف استقراء رؤاه ونصائحه بشأن بناء الدولة والمجتمع.



وأشار إلى أن فكر ابن خلدون يولي أهمية للاقتصاد والعلوم بوصفهما ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة، إلى جانب ترسيخ العدالة والحقوق والتماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع.



من جانبها، وصفت الدكتورة سهى ملقي، إحدى الحاضرات، في تصريح مماثل، المحاضرة بأنها تميزت بطرح جديد وعميق، من خلال استحضار منهج ابن خلدون في فهم قضايا المجتمع وسبل تطويره، مؤكدة أهمية استمرار تنظيم الندوات والجلسات الفكرية الدورية لما لها من دور في إثراء الحراك الثقافي وتعزيز التفاعل المعرفي بين المهتمين.



ويأتي تنظيم المحاضرة ضمن البرامج الثقافية والفكرية المشتركة الرامية إلى تنشيط الحراك المعرفي وتفعيل دور المراكز الثقافية في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان تنظيم سلسلة من الندوات الفكرية والمحاضرات التوعوية والملتقيات الثقافية في المدينة والريف.