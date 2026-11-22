دمشق-سانا



أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية، عن توافر شواغر وظيفية مالية ورقابية للعمل في جميع المحافظات السورية، تتمثل بـ (محاسب إدارة، ومراقب دخل رئيسي، ومراقب دخل).



وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الشواغر الواردة والتقديم عليها عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط.



ولفتت إلى أنه يمكن أيضاً تحميل تطبيق بوابة الوظائف الحكومية على الهواتف المحمولة، من خلال الرابط .



وحددت الوزارة تاريخ /20/12/2026/ آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم، داعية المتقدمين الذين سبق لهم التقديم على الشواغر المذكورة أعلاه عبر الإعلان السابق الصادر عن وزارة المالية، إلى إعادة تقديم طلباتهم عبر الرابط الوارد في هذا الإعلان، وذلك لضمان إدراج طلباتهم ضمن إجراءات الفرز والترشيح الخاصة بمسابقة التوظيف الحالية.



وأكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: (المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر).



وتُعلن وزارة التنمية الإدارية بشكل دوري، وبالتنسيق ‏مع الجهات العامة، عن شواغر وظيفية في عدد من ‏المؤسسات، وذلك وفق احتياجات كل جهة.