الخطوط الجوية السورية تسيّر رحلات إلى ميونخ ‏

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الخميس، انضمام مدينة ميونخ الألمانية إلى شبكة رحلات الخطوط الجوية السورية.
وقال الحصري في تدوينة على منصة “إكس”: من دمشق إلى ميونخ.. مدينة أوروبية جديدة تنضم اليوم إلى شبكة رحلات الخطوط الجوية السورية، إلى جانب أمستردام وفيينا وكوبنهاغن وبرلين وموسكو، في خطوة تعكس التوسع المتواصل للناقل الوطني، وتعزيز ارتباط سوريا بالعالم.
وأضاف الحصري: تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في تهيئة البيئة التنظيمية والتشغيلية لتوسيع الربط الجوي، بالتنسيق مع الخطوط الجوية السورية لإضافة وجهات أوروبية وإقليمية أخرى، وبالتوازي مع استكمال الترتيبات لدخول ناقلتين أوروبيتين جديدتين إلى السوق السورية خلال الشهر القادم، بما يعزز تنافسية قطاع النقل الجوي، ويوسع خيارات السفر من وإلى سوريا.