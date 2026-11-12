الخطوط الجوية السورية تسيّر رحلات إلى ميونخ ‏

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري اليوم الخميس، انضمام ‏مدينة ميونخ الألمانية إلى شبكة رحلات الخطوط الجوية السورية.‏

وقال الحصري في تدوينة على منصة “إكس”: من دمشق إلى ميونخ.. مدينة ‏أوروبية جديدة ‏تنضم اليوم إلى شبكة رحلات الخطوط الجوية السورية، إلى جانب أمستردام ‏وفيينا وكوبنهاغن ‏وبرلين وموسكو، في خطوة تعكس التوسع المتواصل للناقل الوطني، وتعزيز ‏ارتباط سوريا ‏بالعالم.‏

وأضاف الحصري: تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي دورها في تهيئة البيئة ‏التنظيمية ‏والتشغيلية لتوسيع الربط الجوي، بالتنسيق مع الخطوط الجوية السورية لإضافة ‏وجهات أوروبية ‏وإقليمية أخرى، وبالتوازي مع استكمال الترتيبات لدخول ناقلتين أوروبيتين ‏جديدتين إلى السوق ‏السورية خلال الشهر القادم، بما يعزز تنافسية قطاع النقل الجوي، ويوسع ‏خيارات السفر من ‏وإلى سوريا.‏