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معالم ونسيج مدينة حلب العمراني

الداخلية تفرج عن مجموعة من عناصر تنظيم قسد ممن سلموا أنفسهم وسلاحهم في حلب
تدخلات طبية نوعية لتحسين حالة المرضى في المشفى الوطني بإدلب بالتعاون مع “سامز”
وقفة احتجاجية لأهالي بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
وفد سوري يطلع في مكتب الأمم المتحدة بـ”فيينا” على أحدث تقنيات الكشف عن ‌‏المخدرات
القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في بون تستأنف عملها بعد عطلة عيد الفطر
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