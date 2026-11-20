ريف دمشق-سانا

أنهت محافظة ريف دمشق صيانة وتزفيت القسم الثاني من الطريق الممتد من دوار التوفيق إلى مبنى بلدية قطنا، بطول نحو 2000 متر، وذلك ضمن حملة “ريفنا أجمل” الهادفة إلى تحسين واقع الطرق والبنية التحتية وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضح حمود عليوي من مديرية الخدمات الفنية في المحافظة لـ سانا اليوم الجمعة، أن الأعمال تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسة تنفذها المحافظة في قطنا، أُنجز العمل في محورين منها، بينما يتضمن المحور الثالث تأهيل طريق خارجي يصل إلى إحدى القرى التابعة للمدينة، ليبلغ إجمالي أطوال الطرق المستهدفة نحو 8 كيلومترات، بعرض وسطي يتراوح بين 8 و10 أمتار.

بدوره أشار المهندس عبد الخالق عبد الرحيم من بلدية قطنا إلى أن القسم الأول من الطريق بطول نحو 2400 متر، أُنجز سابقاً، بينما استُكملت أمس أعمال تزفيت القسم الثاني بطول نحو 2000 متر.

وأضاف عبد الرحيم أن البلدية نفذت بالتوازي مشاريع للصرف الصحي في المنطقة، شملت استبدال وصلات متضررة وخارجة من الخدمة، مشيراً إلى أن الأعمال شارفت على الانتهاء، ولم يتبقَّ سوى وصلة أو وصلتين لاستكمال المشاريع المقررة.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة ريف دمشق أطلقتا حملة ‌‏”ريفنا أجمل” لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية متكاملة، تشمل تأهيل الطرق ‏والبنية التحتية، وتحسين النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدن والحدائق ‏العامة.‏