مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان

دمشق-سانا‏

نفذت إدارة مكافحة المخدرات عمليتين أمنيتين في ريف دمشق، أسفرتا عن إلقاء ‏القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تجارة وتهريب المواد المخدرة من لبنان إلى ‏الأراضي السورية، وضبط 200 ألف حبة مخدرة، و61 كيلوغراماً من مادة الحشيش، ‏إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الماريغوانا.‏

وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقبوض عليهم هم (أ.ب)، ‏و(ب.ع)، و(ع.د)، لافتةً إلى أن العمليتين جاءتا بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية ‏مكثفة.‏

وأشارت إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ ‌‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وأوضحت الإدارة أن العمليتين تندرجان ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لتفكيك شبكات ‏تجارة وتهريب المخدرات، وقطع مسارات إدخالها من لبنان إلى الأراضي السورية، ‏والحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.‏

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلن فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على ‌‏متزعم شبكة لتهريب المخدرات، وضبط 120 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، ‌‏إضافة إلى 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش.‏