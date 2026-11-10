مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان

دمشق-سانا
نفذت إدارة مكافحة المخدرات عمليتين أمنيتين في ريف دمشق، أسفرتا عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تجارة وتهريب المواد المخدرة من لبنان إلى الأراضي السورية، وضبط 200 ألف حبة مخدرة، و61 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الماريغوانا.
وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقبوض عليهم هم (أ.ب)، و(ب.ع)، و(ع.د)، لافتةً إلى أن العمليتين جاءتا بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة.
وأشارت إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأوضحت الإدارة أن العمليتين تندرجان ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لتفكيك شبكات تجارة وتهريب المخدرات، وقطع مسارات إدخالها من لبنان إلى الأراضي السورية، والحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.
وفي السابع من الشهر الجاري، أعلن فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على متزعم شبكة لتهريب المخدرات، وضبط 120 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش.