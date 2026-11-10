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مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان

photo 1 2026 11 10 17 07 57 1 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
المواد المخدرة التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات في ريف دمشق-ريف دمشق10-11-2026-إدارة مكافحة المخدرات

دمشق-سانا‏

نفذت إدارة مكافحة المخدرات عمليتين أمنيتين في ريف دمشق، أسفرتا عن إلقاء ‏القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تجارة وتهريب المواد المخدرة من لبنان إلى ‏الأراضي السورية، وضبط 200 ألف حبة مخدرة، و61 كيلوغراماً من مادة الحشيش، ‏إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الماريغوانا.‏

photo 3 2026 11 10 17 07 58 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان

وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المقبوض عليهم هم (أ.ب)، ‏و(ب.ع)، و(ع.د)، لافتةً إلى أن العمليتين جاءتا بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية ‏مكثفة.‏

وأشارت إلى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ ‌‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وأوضحت الإدارة أن العمليتين تندرجان ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لتفكيك شبكات ‏تجارة وتهريب المخدرات، وقطع مسارات إدخالها من لبنان إلى الأراضي السورية، ‏والحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.‏

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلن فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على ‌‏متزعم شبكة لتهريب المخدرات، وضبط 120 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، ‌‏إضافة إلى 9 كيلوغرامات من مادة الحشيش.‏

photo 2 2026 11 10 17 07 57 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 5 2026 11 10 17 07 58 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 6 2026 11 10 17 07 58 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 7 2026 11 10 17 07 58 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 1 2026 11 10 16 33 59 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 3 2026 11 10 16 33 59 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 4 2026 11 10 16 33 59 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
photo 5 2026 11 10 16 34 00 مكافحة المخدرات تقبض على ثلاثة متورطين بتهريب المواد المخدرة من لبنان
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