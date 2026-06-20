درجات الحرارة حول معدلاتها والطقس صحو وحار نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

IMG 6700 Copy درجات الحرارة حول معدلاتها والطقس صحو وحار نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق ‏السورية، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة حيث تكون أعلى من المعدل ‏بحوالي 2-3 درجات مئوية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون حاراً ‏نسبياً وصحواً في عموم البلاد، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وسديمياً ‏في المناطق‎ ‎الشرقية والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى ‏والمرتفعات الساحلية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً ‏على شكل هبات تتجاوز سرعتها 45 كم/سا وخاصة على المناطق الوسطى ‏والجنوبية والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى المحافظات السورية‎:‎

دمشق18/34‏

ريف دمشق (القلمون)		  12/28‏

القنيطرة		  16/29‏
درعا17/33‏
السويداء16/30‏
حمص17/30‏
حماة18/33‏
اللاذقية21/29‏
طرطوس22/28‏
حلب19/33‏
إدلب18/29‏
دير الزور25/39‏
الرقة22/36‏
الحسكة26/39‏
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