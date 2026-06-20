درجات الحرارة حول معدلاتها والطقس صحو وحار نسبياً في معظم ‏المناطق السورية

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم السبت حول معدلاتها السنوية في أغلب المناطق السورية، باستثناء المناطق الشرقية والجزيرة حيث تكون أعلى من المعدل بحوالي 2-3 درجات مئوية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون حاراً نسبياً وصحواً في عموم البلاد، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً على شكل هبات تتجاوز سرعتها 45 كم/سا وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المحافظات السورية:
|دمشق
|18/34
ريف دمشق (القلمون)
|12/28
القنيطرة
|16/29
|درعا
|17/33
|السويداء
|16/30
|حمص
|17/30
|حماة
|18/33
|اللاذقية
|21/29
|طرطوس
|22/28
|حلب
|19/33
|إدلب
|18/29
|دير الزور
|25/39
|الرقة
|22/36
|الحسكة
|26/39