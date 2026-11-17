حلب-سانا



أعلنت الشركة السورية للكهرباء نجاح استقبال التوتر العالي في محطة حلب (ف)، عبر خط الربط الكهربائي مع تركيا، في خطوة من شأنها الإسهام في استقرار الشبكة وتحسين ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء المهندس عمر شقروق، في منشور عبر منصة X “” اليوم الثلاثاء: “إنجاز ميداني جديد ينعكس مباشرة على واقع الكهرباء في حلب.. تحية كبيرة لزملائنا في الشركة السورية للكهرباء، وخاصة ورشات نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية، الذين واصلوا العمل ليلاً ونهاراً بالتنسيق مع الجانب التركي لإتمام هذا الربط”.

وأكد شقروق استمرار العمل خطوة بعد خطوة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتقديم خدمة تليق بالأهالي.



وكان معاون الرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء لشؤون التوزيع خالد أبو دي بحث في الـ 29 من تشرين الأول الماضي، عبر تقنية الفيديو، مع ممثلين عن شركة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ)، الترتيبات الفنية ومراحل العمل المقبلة لمشروع الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا.