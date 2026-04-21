سلام يؤكد توافقه لرؤية الرئيس الشرع بشأن إنهاء الحروب والانطلاق نحو الاستقرار وإعادة الإعمار

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام توافقه التام مع الرؤية التي طرحها الرئيس أحمد الشرع، مشدداً على أن الوقت قد حان لإنهاء الحروب والانطلاق بالبلدين الشقيقين سوريا ولبنان نحو مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال سلام في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين: أردّ التحية إلى الرئيس أحمد الشرع على كلامه الذي خاطب به الشعبين اللبناني والسوري معاً، وأوافقه تماماً على أن الوقت قد حان لإنهاء الحروب والانطلاق نحو الاستقرار والإعمار، وقد تعب شعبانا من المآسي”.

كما هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المنتخبين السوري واللبناني على الروح الرياضية العالية التي سادت مباراتهما الودية بكرة السلة، والتي أقيمت بمناسبة افتتاح صالة الفيحاء الرياضية بدمشق بحلتها الجديدة.

وكان الرئيس أحمد الشرع حضر افتتاح صالة الفيحاء بدمشق في وقت سابق اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تخلل الافتتاح حفل فني استعراضي أعقبه مباراة ودية بين المنتخبين السوري واللبناني لكرة السلة.