وزير الإعلام: معركة “ردع العدوان” شكّلت ملحمة وطنية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى أن معركة “ردع العدوان” شكّلت ملحمة وطنية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، وأثبتت أن الشعب السوري قادر على تحرير أرضه بنفسه دون الحاجة إلى تدخلات خارجية، وحذّر في الوقت نفسه من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تندرج ضمن محاولات “استفزازية” لجرها إلى مواجهة عسكرية.

وأوضح الوزير المصطفى في مقابلة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن معركة “ردع العدوان” قلبت موازين القوى في المنطقة، فبينما كانت التوقعات تشير إلى قدرة المعارضة على استعادة بعض المناطق، جاء الرد السوري ليفاجئ الجميع ويثبت أن الحل العسكري ممكن، مغيراً معادلات السياسة الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق.

وأضاف المصطفى: إن السوريين احتفلوا في الساحات العامة بالنصر الكبير الذي أسقط الطاغية، وأعاد سوريا إلى أهلها بعد سنوات من المعاناة، مؤكداً التزامهم بوحدة وطنهم، رغم ما حملته هذه الذكرى من ألم جراء العدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات.

ورأى الوزير أن هذا العدوان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا، والتي تندرج ضمن محاولات استفزازها لجرها إلى مواجهة عسكرية، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذه التهديدات بحزم ومسؤولية، ولن تسمح للاحتلال بفرض أي أمر واقع يستهدف النيل من سيادتها مهما بلغت الأثمان.

وفي سياق آخر، لفت المصطفى إلى أن الدولة تركز على استعادة الاستقرار والتنمية، وأن الأولوية في الوقت الحالي هي لإنهاء التدخلات الخارجية واستعادة السيادة على كامل الأراضي السورية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وأوضح وزير الإعلام أن محاولات بعض المجموعات المسلحة في السويداء ومناطق “قسد” استغلال الوضع الراهن لتوسيع نفوذها يهدد المشروع الوطني السوري، منوهاً بجهود الحكومة لإيجاد حلول سياسية لجميع الأزمات الداخلية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن أي محاولات انفصالية ستواجه بحزم.

وأكد المصطفى أن الحشود الشعبية التي خرجت في مختلف أنحاء سوريا رافعة العلم السوري، كانت بمثابة رد واضح على كل من يحاول زرع الفتنة والانقسام في البلاد، ما يعكس وعي الشعب بضرورة الحفاظ على سوريا واحدة موحدة تحت راية الوطن.

ونوه وزير الإعلام بالإنجازات التي حققتها سوريا في المجال الإعلامي، مبيناً أن اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب لدمشق كـ “عاصمة للإعلام العربي” لعام 2028، يشكل خطوة تعكس حجم الاحتضان العربي الحقيقي لسوريا الجديدة.

وشهدت المحافظات السورية اليوم فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق معركة التحرير “ردع العدوان”، وتأكيداً على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.