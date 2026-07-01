الدفاع المدني يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس من ‌الـ ‏10 صباحاً حتى الـ 3 ظهراً‎

دمشق-سانا‏

حذر الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث من التعرض لأشعة الشمس مباشرة عند ارتفاع ‏درجات الحرارة، وخاصة الأطفال وكبار السن خلال الفترة ‏الزمنية الممتدة من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الساعة الـ 3 ظهراً، ‏تجنباً للإصابة بضربة شمس‎.‎

إرشادات

ودعا الدفاع المدني، عبر قناته على التلغرام اليوم الأربعاء، ‏إلى تبريد الأطفال الموجودين في المخيمات باستخدام المياه ‏والإكثار من شرب الماء والسوائل، والانتباه من العقارب ‏والأفاعي في المخيمات والمناطق الزراعية‎ ‎كونها تسعى ‏للخروج من جحورها إلى المزارع والبيوت للبحث عن أماكن ‏أكثر برودة، داعياً إلى وضع علب ماء في الشبابيك وعلى ‏الشرف وفي الأراضي الزراعية لتشرب منها الطيور ‏والحيوانات الأليفة‎.‎

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وشدد الدفاع المدني على عدم وضع أسطوانات الغاز في ‏الشمس، والانتباه عند تناول الأطعمة غير الطازجة لأنها ‏تصبح سريعة الفساد بسبب الحرارة، وعدم تشغيل سخانات ‏المياه، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة ‏وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة، والانتباه إلى زيارة ‏الأحمال على عدادات الكهرباء‎.‎

في السيارات

ودعا الدفاع المدني إلى فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ‌‏(تنسيم)، والتزود بالوقود خلال الفترة المسائية وعدم ملء ‏خزان الوقود بشكل كامل، وتجنب السفر أوقات الظهيرة، ‏وعدم تعبئة إطارات السيارة أكثر من اللازم وخصوصاً في ‏السفر، وإخلاء السيارات من أي شيء قابل للانفجار (قداحة، ‏بطارية صغيرة، مواد ومشروبات غازية، عطورات)‌‎.‎

ضربة الشمس

وأوضح الدفاع المدني أن ضربة الشمس هي ارتفاع مفاجئ ‏لدرجة حرارة الجسم بشكل كبير تحدث نتيجة التعرض لأشعة ‏الشمس الحارة فترة طويلة، وتسبب تضيقاً في حدقة العين مع ‏إعياء شديد وتشنجات عصبية، وإجهاد في التنفس يترافق مع ‏ارتفاع في الضغط، وقوة وتسارع نبض القلب مع عدم انتظام ‏النبض، وصداع في الرأس.

إسعافات أولية‎:‎

وبين الدفاع المدني خطوات عدة يجب اتباعها عند إسعاف ‏المصاب بضربة الشمس وهي نزع ملابس المصاب واستعمال ‏كمادات من الماء البارد لتبريده، وإرقاد المصاب على ظهره ‏مع رفع رأسه وكتفيه قليلاً، وإعطائه أكبر قدر ممكن من ‏السوائل، وطلب المساعدة الطبية، ونقل المصاب إلى المشفى في ‏حال الضرورة‎.‎

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ويأتي هذا التحذير ضمن الجهود المستمرة لوزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث والجهات التابعة لها في جميع فصول السنة ‏وفي مختلف الظروف والأحوال الجوية، ولا سيما في المخيمات ‏والمناطق الزراعية، وذلك لتعزيز السلامة العامة‎ ‎وتجنب ‏المخاطر الصحية وضمان حماية الأفراد، مع متابعة ‏التطورات الجوية‎.‎