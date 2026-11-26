برشلونة-سانا

أكد البيان المشترك الصادر عن المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي عُقد في برشلونة برئاسة مشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، دعم جهود الحكومة السورية لإعادة إعمار البلاد، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بصورة طوعية وآمنة ومستدامة.

وشدّد البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عبر منصة إكس، على دعم مساعي الحكومة السورية لإعادة بناء البلاد على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لعودتهم.

خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي

ودعا الوزراء، في البيان، إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات، بما يسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

القضية الفلسطينية

في الشأن الفلسطيني، جدّد الوزراء التزامهم بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعين إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء خطورة الوضع في الضفة الغربية، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، وجميع أشكال الضم والتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاولات تهجيرهم من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأكد الوزراء الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكانتها المحورية في مواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مشددين على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية عليها.

التضامن مع دول الخليج وضمان حرية الملاحة

وأعرب الوزراء عن دعمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتضامنهم معها في مواجهة الاعتداءات، مؤكدين ضرورة ضمان حرية الملاحة والأمن البحري، بما في ذلك في مضيق هرمز.

دعم سيادة لبنان والسلام في أوكرانيا

ورحب البيان بالاتفاق الإطاري الموقع في حزيران 2026 بين لبنان وإسرائيل، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ومؤكداً دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ومساندة الحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت معها.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

أعمال المنتدى

وكانت الفعاليات التمهيدية للمنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط انطلقت في برشلونة يوم الإثنين الماضي، واختُتمت بالاجتماع الوزاري الرئيسي مساء أمس الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد، التي تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط.

وعُقد المنتدى برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وكانت سوريا أكدت في الـ 14 من حزيران الماضي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم، وذلك خلال اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويُعد الاتحاد من أجل المتوسط منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة، وتعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والحوار من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الاستقرار والتكامل في المنطقة الأورومتوسطية.