مجلس مدينة بصرى الشام بريف درعا ينجز مشروعاً خدمياً ‏استعداداً لفصل الشتاء

درعا-سانا‏

استكمل مجلس مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي اليوم ‏الأحد، تنفيذ مشروعٍ خدميٍ واسع بالتعاون مع الجهات الخدمية ‏والدفاع المدني بالمحافظة، وذلك بعد أسبوعٍ شمل تنظيف ‏مطريّات الطرقات ومجارير الصرف الصحي وتأهيل أغطية ‏للريكارات، وتوزيع حاويات قمامةٍ جديدة في مختلف الأحياء ‏الرئيسية والفرعية في المدينة، وذلك استعداداً لفصل الشتاء.‏

وأوضح رئيس المجلس، المهندس عبد الله المقداد في تصريحٍ لـ ‏سانا، أن المشروع يأتي ضمن أولويات العمل الخدمي للمجلس مع ‏بدايات الهطولات المطرية لهذا العام، إذ أنهت الورشات الفنية ‏كل الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، وقامت بتغطية جميع ‏النقاط الحرجة في المدينة بعد الكشف الحسي والعملي وإعادة ‏تأهيلها وترميمها، كما تم العمل على تنظيف المصارف ‏والمجاري لضمان استيعاب كميات المياه المرتفعة، ومنع تشكل ‏السيول التي تعيق حركة المواطنين والآليات.‏

تأهيل الريكارات وتعزيز منظومة النظافة

وبيّن المقداد، أن المجلس أولى أهميةً خاصة لملف الريكارات ‏المكشوفة ومعالجته، وذلك عبر تركيب أغطية بيتونية ومعدنية ‏متينة، بدلاً من التي تمت سرقتها أو تخريبها خلال السنوات الماضية، ‏مع إعادة تأهيل غرف التفتيش، حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً ‏لوقوع الحوادث.

وبالتزامن مع تنفيذ هذه الأعمال لفت المقداد إلى تسلّم مجلس ‏المدينة الدفعة الثانية من حاويات القمامة الجديدة من مجلس ‏المحافظة، حيث يتم توزيعها تِباعاً على الأحياء لتوضع في ‏الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات العامة، وخاصةً ذات ‏الاكتظاظ السكاني الكبير، بهدف تعزيز قدرة منظومة النظافة ‏وتحسين المشهد الجمالي والبيئي للمدينة، لافتاً إلى أن الدفعة ‏الأولى كان استلمها المجلس في شهر تموز من هذا العام.‏

الدفاع المدني يؤكد جاهزيته

من جانبه، استعرض قائد فريق الدفاع المدني في منطقة بصرى ‏الشام، عبد العزيز محمد، جهود الفريق لدعم هذا المشروع ‏الخدمي، عبر دعم ورشات مجلس المدينة في عمليات التعزيل ‏والتسليك والتأهيل لكل النقاط، وخاصةً في طرقات المدينة ‏الأثرية، والمنحدرات التي تتجمع فيها المياه عادةً.‏

وأكد محمد الجاهزية العالية للفريق للتعامل مع أي طارئٍ خلال ‏فصل الشتاء، والتنسيق المستمر لتفادي الاختناقات المطرية، ‏داعياً المواطنين للمساهمة في الحفاظ على هذه المجاري، وعدم ‏رمي المخلفات فيها لضمان عملها بالشكل الأمثل.‏

وعبر العديد من الأهالي عن الارتياح لما تم إنجازه، مؤكدين ‏أهمية تنظيف المطريات وتسليك المجارير قبل اشتداد الهطولات ‏المطرية.‏

ويسعى مجلس مدينة بصرى من خلال حملاتٍ دورية وموسمية ‏وبالتعاون مع الجهات العامة والمجتمع المحلي لإعادة تأهيل ‏المرافق العامة والنهوض بالواقع الخدمي والبيئي، بما يتناسب ‏مع مكانة المدينة الأثرية والسياحية.‏