مجلس مدينة بصرى الشام بريف درعا ينجز مشروعاً خدمياً ‏استعداداً لفصل الشتاء

درعا-سانا
استكمل مجلس مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي اليوم الأحد، تنفيذ مشروعٍ خدميٍ واسع بالتعاون مع الجهات الخدمية والدفاع المدني بالمحافظة، وذلك بعد أسبوعٍ شمل تنظيف مطريّات الطرقات ومجارير الصرف الصحي وتأهيل أغطية للريكارات، وتوزيع حاويات قمامةٍ جديدة في مختلف الأحياء الرئيسية والفرعية في المدينة، وذلك استعداداً لفصل الشتاء.
وأوضح رئيس المجلس، المهندس عبد الله المقداد في تصريحٍ لـ سانا، أن المشروع يأتي ضمن أولويات العمل الخدمي للمجلس مع بدايات الهطولات المطرية لهذا العام، إذ أنهت الورشات الفنية كل الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، وقامت بتغطية جميع النقاط الحرجة في المدينة بعد الكشف الحسي والعملي وإعادة تأهيلها وترميمها، كما تم العمل على تنظيف المصارف والمجاري لضمان استيعاب كميات المياه المرتفعة، ومنع تشكل السيول التي تعيق حركة المواطنين والآليات.
تأهيل الريكارات وتعزيز منظومة النظافة
وبيّن المقداد، أن المجلس أولى أهميةً خاصة لملف الريكارات المكشوفة ومعالجته، وذلك عبر تركيب أغطية بيتونية ومعدنية متينة، بدلاً من التي تمت سرقتها أو تخريبها خلال السنوات الماضية، مع إعادة تأهيل غرف التفتيش، حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً لوقوع الحوادث.
وبالتزامن مع تنفيذ هذه الأعمال لفت المقداد إلى تسلّم مجلس المدينة الدفعة الثانية من حاويات القمامة الجديدة من مجلس المحافظة، حيث يتم توزيعها تِباعاً على الأحياء لتوضع في الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات العامة، وخاصةً ذات الاكتظاظ السكاني الكبير، بهدف تعزيز قدرة منظومة النظافة وتحسين المشهد الجمالي والبيئي للمدينة، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى كان استلمها المجلس في شهر تموز من هذا العام.
الدفاع المدني يؤكد جاهزيته
من جانبه، استعرض قائد فريق الدفاع المدني في منطقة بصرى الشام، عبد العزيز محمد، جهود الفريق لدعم هذا المشروع الخدمي، عبر دعم ورشات مجلس المدينة في عمليات التعزيل والتسليك والتأهيل لكل النقاط، وخاصةً في طرقات المدينة الأثرية، والمنحدرات التي تتجمع فيها المياه عادةً.
وأكد محمد الجاهزية العالية للفريق للتعامل مع أي طارئٍ خلال فصل الشتاء، والتنسيق المستمر لتفادي الاختناقات المطرية، داعياً المواطنين للمساهمة في الحفاظ على هذه المجاري، وعدم رمي المخلفات فيها لضمان عملها بالشكل الأمثل.
وعبر العديد من الأهالي عن الارتياح لما تم إنجازه، مؤكدين أهمية تنظيف المطريات وتسليك المجارير قبل اشتداد الهطولات المطرية.
ويسعى مجلس مدينة بصرى من خلال حملاتٍ دورية وموسمية وبالتعاون مع الجهات العامة والمجتمع المحلي لإعادة تأهيل المرافق العامة والنهوض بالواقع الخدمي والبيئي، بما يتناسب مع مكانة المدينة الأثرية والسياحية.