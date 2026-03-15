كهرباء ريف دمشق: استمرار أعمال إصلاح الأعطال بعد العاصفة المطرية

ريف دمشق-سانا

تواصل الورشات الفنية وفرق الطوارئ في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عملها لإصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى المشتركين، بعد الأضرار التي نجمت عن العاصفة المطرية التي شهدتها سوريا مساء السبت، بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الشركة في منشورها عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم الأحد، أن ورشاتها الفنية وفرق الطوارئ في حالة استنفار، حيث باشرت أعمالها الميدانية بشكل فوري لمعالجة الأعطال وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة،

الأعطال الفنية

شملت الأعطال الفنية وفق الشركة، عدداً من محطات التحويل الرئيسة في المحافظة، حيث تعرضت محطة تحويل الفيجة لعطل في خلية الوصول.

وسُجل عطل في خط التوتر العالي 66 كيلو فولط المغذي لمحطة تحويل عربين، وعطلان على المحولة 20/66 كيلو فولط في محطة تحويل الفيحاء 1، والمحولة الثالثة في محطة تحويل عدرا 1.

كما تعرضت محطة تحويل سقبا لعطل على خط التوتر العالي 66 كيلو فولط المغذي للمحطة، ودخلت السيول إلى حرم محطة تحويل الناصرية نتيجة غزارة الأمطار، وسجلت أعطال فنية في محطتي تحويل الميدان 2 وحوش بلاس.

وتسببت العاصفة بخروج 75 مخرج توتر متوسط عن الخدمة في عدة مناطق من المحافظة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية.

استمرار عمليات الإصلاح

تمكنت الورشات الفنية من إصلاح عدد كبير من الأعطال وإعادة معظم محطات التحويل إلى الخدمة تباعاً بعد تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، فيما تتواصل الأعمال حالياً لمعالجة العطل في محطة تحويل سقبا، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة إلى أن الورشات تمكنت من إصلاح وإعادة 50 مخرجاً إلى الخدمة حتى الآن، بينما تستمر أعمال الإصلاح لمعالجة الأعطال على 25 مخرجاً متبقياً في عدد من المناطق.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، خروج عدد من مخارج التوتر المتوسط من الخدمة في عدة مناطق بريف دمشق، جراء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة الليلة الماضية، ما تسبب بحدوث انقطاعات في التغذية الكهربائية في بعض القطاعات.

ونوهت الشركة بأن محطات تحويل كهرباء عربين وسقبا والزبداني وبلودان خرجت من الخدمة بشكل مؤقت، نتيجة الأعطال الطارئة على الشبكة الناجمة عن الأحوال الجوية.