دمشق-سانا



أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، أن معركة “ردع العدوان” فتحت الطريق أمام مرحلة جديدة عنوانها بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها على أسس النزاهة والشفافية وسيادة القانون، لافتاً إلى أن سقوط النظام البائد وتحرير البلاد هو ثمرة تضحيات الشعب السوري، وإنجاز ‏وطني لجميع السوريين على اختلاف مكوناتهم وانتماءاتهم، بما يحمله من مسؤولية ‏مشتركة في صون مكتسبات التحرير وترسيخ أسس الدولة.‏



وقال العلي في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان”: تشكّل ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان محطةً تاريخيةً في مسيرة الشعب السوري، نستذكر فيها سنوات طويلة من النضال والصمود والتضحيات في سبيل الحرية والكرامة، وصولاً إلى التحرير وطيّ صفحة الاستبداد، وفتح آفاق جديدة أمام السوريين لبناء مستقبل وطنهم.



وأشار إلى أن هذه المعركة جاءت نتاج سنوات من الإعداد والتخطيط والعمل المنهجي، الذي تكاملت فيه جهود بناء الهياكل العسكرية وتوحيدها وتطوير قدراتها، مع جهود بناء المؤسسات المدنية والإدارية والخدمية في المناطق المحررة، وتأسيس نواة مؤسساتية أسهمت في تهيئة مقومات الانتقال إلى مرحلة إدارة شؤون الدولة.



وشدد على أهمية العمل الرقابي في هذه المرحلة، ولا سيما في حماية المال ‏العام، ومكافحة ‏الفساد، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة ‏الرشيدة، بما يكفل ‏صون حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة. ‏

“معركة ردع العدوان” مسؤولية وطنية على عاتق الجميع

أشار العلي إلى أن استذكار هذه المحطة التاريخية يستحضر حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع في مرحلة البناء، وما تتطلبه من تضافر الجهود، وإعلاء المصلحة الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وإرساء منظومة مؤسساتية قائمة على النزاهة والشفافية والمساءلة.



وأكد العلي أن الوفاء لتضحيات السوريين يقتضي ترجمة تطلعاتهم إلى واقع مؤسساتي راسخ يقوم على العدالة والمسؤولية وسيادة القانون، مبيناً أن إرادة السوريين وتكاتفهم والعمل المخلص من أجل المصلحة العامة، مهما بلغت تحديات مرحلة البناء، تمثل الركيزة الأساسية لبناء دولة تليق بتضحيات الشعب السوري، وتلبي تطلعاته، وتصون مستقبل أجياله القادمة.



وكانت معركة «ردع العدوان» انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.