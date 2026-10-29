كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية

القنيطرة-سانا‏

بدأت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة، اليوم الخميس، ‏أعمال نصب أعمدة جديدة واستبدال شبكة التوتر المنخفض في بلدة قصيبة وقرية ‏عين التينة بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية.‏

وأوضح رئيس الورشة المنفذة محمد حمود، لـ سانا، أن الكوادر الفنية تعمل حالياً في ‏قرية عين التينة على استبدال شبكة التوتر المنخفض بالكامل.‏

وبيّن حمود أن الأعمال تشمل إزالة الشبكات المتهالكة من أراضي المواطنين والمناطق ‌‏الوعرة، ونقلها إلى جوانب الطرق تمهيداً لنصب الأعمدة الجديدة، بما يسهّل الصيانة ‌‏الدورية والطارئة.‏

وأشار إلى أن تحديث الشبكة يهدف إلى تأمين تيار كهربائي آمن ومستقر، وتحسين ‏موثوقية التغذية والحد من الأعطال المتكررة.‏

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة الشركة لتحديث المنظومة الكهربائية، والحد من ‏الأعطال المتكررة في قرى وبلدات القنيطرة، بما يسهم في تحسين واقع التغذية ‏الكهربائية.‏