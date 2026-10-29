كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية

القنيطرة-سانا
بدأت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة، اليوم الخميس، أعمال نصب أعمدة جديدة واستبدال شبكة التوتر المنخفض في بلدة قصيبة وقرية عين التينة بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية.
وأوضح رئيس الورشة المنفذة محمد حمود، لـ سانا، أن الكوادر الفنية تعمل حالياً في قرية عين التينة على استبدال شبكة التوتر المنخفض بالكامل.
وبيّن حمود أن الأعمال تشمل إزالة الشبكات المتهالكة من أراضي المواطنين والمناطق الوعرة، ونقلها إلى جوانب الطرق تمهيداً لنصب الأعمدة الجديدة، بما يسهّل الصيانة الدورية والطارئة.
وأشار إلى أن تحديث الشبكة يهدف إلى تأمين تيار كهربائي آمن ومستقر، وتحسين موثوقية التغذية والحد من الأعطال المتكررة.
وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة الشركة لتحديث المنظومة الكهربائية، والحد من الأعطال المتكررة في قرى وبلدات القنيطرة، بما يسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية.