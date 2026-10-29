الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية

IMG 20261029 154024 437 كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية
استبدال شبكة التوتر المنخفض في بلدة قصيبة وقرية ‏عين التينة- القنيطرة- سانا

القنيطرة-سانا‏

بدأت الورشات الفنية في الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة، اليوم الخميس، ‏أعمال نصب أعمدة جديدة واستبدال شبكة التوتر المنخفض في بلدة قصيبة وقرية ‏عين التينة بريف المحافظة الجنوبي، بهدف تحسين واقع التغذية الكهربائية.‏

وأوضح رئيس الورشة المنفذة محمد حمود، لـ سانا، أن الكوادر الفنية تعمل حالياً في ‏قرية عين التينة على استبدال شبكة التوتر المنخفض بالكامل.‏

IMG 20261029 154028 342 كهرباء القنيطرة تستبدل شبكات التوتر في قصيبة وعين التينة لتحسين التغذية

وبيّن حمود أن الأعمال تشمل إزالة الشبكات المتهالكة من أراضي المواطنين والمناطق ‌‏الوعرة، ونقلها إلى جوانب الطرق تمهيداً لنصب الأعمدة الجديدة، بما يسهّل الصيانة ‌‏الدورية والطارئة.‏

وأشار إلى أن تحديث الشبكة يهدف إلى تأمين تيار كهربائي آمن ومستقر، وتحسين ‏موثوقية التغذية والحد من الأعطال المتكررة.‏

وتندرج هذه الأعمال ضمن خطة الشركة لتحديث المنظومة الكهربائية، والحد من ‏الأعطال المتكررة في قرى وبلدات القنيطرة، بما يسهم في تحسين واقع التغذية ‏الكهربائية.‏

إصابة 8 مواطنين جراء انفجار في مطاحن بمنطقة السبينة في ريف دمشق
ارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى 25 و63 مصاباً
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ونقابة المحامين تبحثان تعزيز التنسيق وضمان احترام حق الدفاع
المنافذ والجمارك تعزز جاهزيتها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة البضائع والمسافرين
نتائج خطة التعافي للمجالس المحلية بالغوطة الشرقية… في ورشة عمل بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك