نشاط بيئي في روضة وجمعية نور الهدى بحماة لتعليم الأطفال أهمية حماية الطبيعة

حماة-سانا

نظمت مديرية البيئة في محافظة حماة بالتعاون مع مديرية التربية في المحافظة والفريق الشبابي التطوعي اليوم الخميس، نشاطاً بيئياً تحت شعار “بيئتنا مستقبلنا”، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترشيد استهلاك الموارد وتعليم الأطفال أهمية حماية الطبيعة.

وتضمن النشاط البيئي الترفيهي الذي أقيم في روضة وجمعية نور الهدى بحماة، أنشطة تفاعلية تهدف إلى غرس قيم بيئية بأسلوب مبسط، مثل زراعة شتلات الغراس، وإعادة تدوير المواد البلاستيكية، وتنظيف فناء الروضة وورشات فنية باستخدام مواد طبيعية.

وأوضحت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية البيئة المهندسة ضحى الشعار، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية التي تم تنظيمها ضمن خطة الدائرة، شملت ألعاباً تعليمية وأنشطة بيئية تعلم الأطفال مهارة إعادة التدوير الفني، من خلال صنع أعمال فنية ومجسمات من مواد البلاستيك والورق لتعليم الحد من انتشار النفايات.

كما تضمنت أنشطة حركية تفاعلية متنوعة هدفها نشر الوعي البيئي لدى الأطفال، وتنسيق مفاهيم الحفاظ على البيئة، وسط أجواء من المرح والبهجة.

وأشارت الشعار الى أهمية هذه الأنشطة التي تتكرر باستمرار مع الأطفال في المدارس والجمعيات ورياض الأطفال، في نشر الوعي تجاه الحفاظ على بيئة سليمة ومعافاة وصون الموارد الطبيعية.

ويسهم النشاط البيئي في ترسيخ سلوكيات إيجابية لدى الأطفال منذ الصغر، مثل تقليل استخدام البلاستيك وحماية البيئة المحيطة.