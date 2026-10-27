ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأردنية على ‌‏مواقع بريف درعا إلى7 أشخاص و3 إصابات

درعا-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا الغارات التي نفذها سلاح الجو ‏الأردني ‏اليوم الإثنين على عدد من المواقع بريف ‏محافظة درعا إلى7 ‌‏أشخاص، إضافة إلى 3 ‏جرحى.‏

وأفاد مدير الصحة في درعا، الدكتور خالد ‏العميان، في ‏تصريح ‌‏‌‏لـ سانا بأن الغارات الجوية ‏استهدفت مواقع في الطف ‌‌‏بمنطقة ‌‏المسمية ‏ومحيط ‏بلدتي نصيب والمزيريب بريف ‏درعا، مشيراً إلى ‌‏أن عدد الضحايا جراء تلك الغارات بلغ 7 ‌‌‏‌‏أشخاص، هم 3 ‏أطفال وامرأة و3 رجال بينهم مسن، إضافة ‏إلى 3 إصابات ‏هم رجلان ‏وطفل.‏

وأوضح مدير الصحة أن الجهات المعنية تتابع ‏تفاصيل ‏الغارات ‏الجوية، بما في ‌‏ذلك الحصيلة ‏النهائية للضحايا ‌‌‏والمصابين.‏

وكانت الحكومة السورية أكدت في بيان لها، أن ‏الجهات ‏المعنية تتابع باهتمام بالغ ‏التطورات ‏الميدانية في الجنوب ‌‏السوري إثر ‌‏الغارات التي ‌‏نفذها سلاح الجو الأردني اليوم ‏الإثنين، والتي أدت ‏لوقوع ‏ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وأشار ‌‏إلى أن ‌‏‌‏هذه العملية ‏العسكرية لم يجرِ أي تنسيق بشأنها مع ‌‏الجانب السوري مسبقاً، كما أكدت وزارة الخارجية ‌‌‏والمغتربين أنها أبلغت الجانب الأردني بتحفظها ‏الكامل على ‏تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية ‌‏دون تنسيق مسبق.‏

وفي وقت سابق اليوم أعلن مدير صحة درعا عن سقوط خمسة ضحايا مدنيين كحصيلة أولية، بينهم نساء وأطفال ورجل مسن، جراء غارات جوية نفذها الطيران الأردني على عدة مناطق جنوبي المحافظة.