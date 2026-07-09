مدير المواصلات الطرقية لـ سانا: مشاريع منجزة وقيد التنفيذ لتطوير شبكة الطرق خلال 2026‏

دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، أن المؤسسة واصلت خلال النصف الأول من عام 2026 تنفيذ خطتها الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق المركزية، ورفع كفاءة البنية التحتية، انطلاقاً من رؤية المؤسسة الرامية إلى إيجاد شبكة طرق آمنة تتكامل مع مختلف أنماط النقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على امتداد الجغرافيا السورية.
تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية
وأوضح نجار، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المؤسسة أجرت تقييماً فنياً شاملاً لشبكة الطرق المركزية بهدف تحديد أولويات أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل والسلامة المرورية، بما يضمن المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وتحسين مستوى الخدمة على مختلف المحاور.
وأشار نجار إلى أن المؤسسة باشرت تنفيذ مشاريع خطتها لعام 2026، حيث تم الإعلان عن مجموعة كبيرة من مشاريع الصيانة، وإعادة التأهيل الموزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب طرح عدد من المشاريع للإعلان الخارجي، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات المعتمدة.
مشاريع منجزة ومحاور حيوية قيد التنفيذ
وبيّن نجار أن النصف الأول من العام شهد إنجاز وتدشين عدد من المشاريع الحيوية، بالتعاون مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد، كان أبرزها إعادة تأهيل جسر الرستن الكبير بكلفة بلغت نحو 3 ملايين دولار، فضلاً عن تنفيذ مشروع جسر معمل الإسمنت (جسر الرستن الصغير) في محافظة حمص بكلفة بلغت نحو 600 ألف دولار والذي سيفتتح قريباً، إلى جانب إعادة تأهيل جسر الرشيد في محافظة الرقة في ظل العمل على تأهيل جسر شريدة، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للجسرين نحو 1.1 مليون دولار.
وأضاف: إن المؤسسة تواصل تنفيذ أعمال تأهيل جسر معدان بمحافظة الرقة، وصيانة وتطوير عدد من المحاور الحيوية، وفي مقدمتها مشروع توسيع طريق (إدلب – المسطومة)، والبدء بإعادة تأهيل تحويلة حلب الجنوبية، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بدير الزور، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
معايير فنية لتحديد أولويات المشاريع
ولفت نجار إلى أن المؤسسة تعتمد في تحديد أولويات مشاريعها على منهجية فنية دقيقة تستند إلى تقييم الحالة الإنشائية للطرق، والكثافة المرورية، والنقاط السوداء، وحجم الصيانات المؤجلة، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل محور، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع الأكثر أولوية، وتحقيق أفضل مردود تنموي.
وأشار إلى أن من أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2026 إعادة تأهيل محاور (نصيب – دمشق)، و(دمشق – حمص)، و(حمص – حلب)، و(دمشق – تدمر)، و(تدمر – دير الزور) مع إنشاء فرع ثانٍ لبعض المقاطع، إلى جانب إعادة تأهيل الجسور المتضررة، وفي مقدمتها جسور السياسية والمنصور والرشيد، فضلاً عن إدراج جميع المحاور ضمن خطة الصيانة الأساسية، مع التركيز على الطرق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة أو معدلات حوادث أعلى، مثل طرق (إدلب -المسطومة)، و(إدلب – سراقب)، و(سراقب – أريحا).
تعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة الاقتصادية
وأوضح مدير المؤسسة أن إعادة تأهيل الطرق، ومعالجة النقاط السوداء تمثلان أولوية للمؤسسة، لما لهما من دور مباشر في خفض معدلات الحوادث المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.
وأضاف: إن تطوير الطرق الرئيسية، ولا سيما محور نصيب-دمشق-حلب، يسهم في ضمان استمرارية سلاسل التوريد، وتأمين انسيابية حركة البضائع والمنتجات بين المحافظات والمنافذ الحدودية بكفاءة أعلى وكلفة وزمن أقل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل.
تحديات المرحلة المقبلة
وحول أبرز التحديات، أوضح نجار أن المؤسسة تواجه أضراراً كبيرة في البنية التحتية بعدد من المناطق، ما يتطلب تنفيذ أعمال تأهيل عميقة وكلفاً مالية مرتفعة، إضافة إلى الحاجة لاستكمال تقييم شبكة الطرق باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
وبيّن أن المؤسسة بدأت بالفعل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مسح عدد من المحاور الحيوية تمهيداً لإعادة تأهيلها وفق أسس علمية، إلى جانب العمل على معالجة مشكلة تقادم الآليات ونقص الكوادر الفنية، حيث أعلنت، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، عن مسابقة لتعيين عدد من العاملين لدعم تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية.
رؤية مستقبلية
وأكد نجار أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مشاريعها وفق برنامج زمني مدروس، بما يسهم في تطوير شبكة الطرق السورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتعزيز التكامل مع مختلف أنماط النقل، دعماً لمسيرة التنمية وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع توجهات وزارة النقل لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى سوريا.
وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل على إدارة وصيانة وتطوير شبكة الطرق العامة في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتأتي هذه الخطة ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية ودعم التعافي الخدمي تدريجياً في قطاع النقل.