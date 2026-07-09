مدير المواصلات الطرقية لـ سانا: مشاريع منجزة وقيد التنفيذ لتطوير شبكة الطرق خلال 2026‏

دمشق-سانا‏

أكد مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، أن المؤسسة واصلت خلال النصف ‏الأول ‏من عام 2026 تنفيذ خطتها الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق المركزية، ورفع كفاءة البنية ‏التحتية، ‏انطلاقاً من رؤية المؤسسة الرامية إلى إيجاد شبكة طرق آمنة تتكامل مع مختلف أنماط ‏النقل، بما ‏يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على امتداد الجغرافيا السورية.‏

تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية

وأوضح نجار، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن المؤسسة أجرت تقييماً فنياً شاملاً ‏لشبكة ‏الطرق المركزية بهدف تحديد أولويات أعمال الصيانة، وإعادة التأهيل والسلامة المرورية، ‏بما ‏يضمن المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وتحسين مستوى الخدمة على مختلف المحاور.‏

وأشار نجار إلى أن المؤسسة باشرت تنفيذ مشاريع خطتها لعام 2026، حيث تم الإعلان عن ‌‏مجموعة كبيرة من مشاريع الصيانة، وإعادة التأهيل الموزعة على مختلف المحافظات، إلى جانب ‌‏طرح عدد من المشاريع للإعلان الخارجي، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات ‌‏المعتمدة.‏

مشاريع منجزة ومحاور حيوية قيد التنفيذ

وبيّن نجار أن النصف الأول من العام شهد إنجاز وتدشين عدد من المشاريع الحيوية، بالتعاون مع ‏المؤسسة السورية للبناء والتشييد، كان أبرزها إعادة تأهيل جسر الرستن الكبير بكلفة بلغت نحو 3 ‏ملايين دولار، فضلاً عن تنفيذ مشروع جسر معمل الإسمنت (جسر الرستن الصغير) في محافظة ‏حمص بكلفة بلغت نحو 600 ألف دولار والذي سيفتتح قريباً، إلى جانب إعادة تأهيل جسر الرشيد ‏في محافظة الرقة في ظل العمل على تأهيل جسر شريدة، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للجسرين نحو ‌‏1.1 مليون دولار.‏

وأضاف: إن المؤسسة تواصل تنفيذ أعمال تأهيل جسر معدان بمحافظة الرقة، وصيانة وتطوير ‏عدد من المحاور الحيوية، وفي مقدمتها مشروع توسيع طريق (إدلب – المسطومة)، والبدء بإعادة ‏تأهيل تحويلة حلب الجنوبية، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بدير الزور، وذلك ‏ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.‏

معايير فنية لتحديد أولويات المشاريع

ولفت نجار إلى أن المؤسسة تعتمد في تحديد أولويات مشاريعها على منهجية فنية دقيقة تستند إلى ‌‏تقييم الحالة الإنشائية للطرق، والكثافة المرورية، والنقاط السوداء، وحجم الصيانات المؤجلة، ‌‏إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لكل محور، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ‌‏الأكثر أولوية، وتحقيق أفضل مردود تنموي.‏

وأشار إلى أن من أبرز المشاريع المدرجة ضمن خطة عام 2026 إعادة تأهيل محاور (نصيب – ‌‏دمشق)، و(دمشق – حمص)، و(حمص – حلب)، و(دمشق – تدمر)، و(تدمر – دير الزور) مع ‌‏إنشاء فرع ثانٍ لبعض المقاطع، إلى جانب إعادة تأهيل الجسور المتضررة، وفي مقدمتها جسور ‌‏السياسية والمنصور والرشيد، فضلاً عن إدراج جميع المحاور ضمن خطة الصيانة الأساسية، مع ‌‏التركيز على الطرق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة أو معدلات حوادث أعلى، مثل طرق (إدلب -‌‏المسطومة)، و(إدلب – سراقب)، و(سراقب – أريحا).‏

تعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة الاقتصادية

وأوضح مدير المؤسسة أن إعادة تأهيل الطرق، ومعالجة النقاط السوداء تمثلان أولوية للمؤسسة، ‏لما ‏لهما من دور مباشر في خفض معدلات الحوادث المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق.‏

وأضاف: إن تطوير الطرق الرئيسية، ولا سيما محور نصيب-دمشق-حلب، يسهم في ضمان ‌‏استمرارية سلاسل التوريد، وتأمين انسيابية حركة البضائع والمنتجات بين المحافظات والمنافذ ‌‏الحدودية بكفاءة أعلى وكلفة وزمن أقل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ‌‏التكامل بين مختلف أنماط النقل.‏

تحديات المرحلة المقبلة

وحول أبرز التحديات، أوضح نجار أن المؤسسة تواجه أضراراً كبيرة في البنية التحتية بعدد من ‌‏المناطق، ما يتطلب تنفيذ أعمال تأهيل عميقة وكلفاً مالية مرتفعة، إضافة إلى الحاجة لاستكمال تقييم ‌‏شبكة الطرق باستخدام أحدث التقنيات العالمية.‏

وبيّن أن المؤسسة بدأت بالفعل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مسح عدد من المحاور الحيوية ‌‏تمهيداً لإعادة تأهيلها وفق أسس علمية، إلى جانب العمل على معالجة مشكلة تقادم الآليات ونقص ‌‏الكوادر الفنية، حيث أعلنت، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، عن مسابقة لتعيين عدد من ‌‏العاملين لدعم تنفيذ مشاريعها وخططها المستقبلية.‏

رؤية مستقبلية

وأكد نجار أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مشاريعها وفق برنامج زمني مدروس، بما يسهم في تطوير ‌‏شبكة الطرق السورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتعزيز التكامل مع مختلف أنماط النقل، ‌‏دعماً لمسيرة التنمية وإعادة الإعمار، بما ينسجم مع توجهات وزارة النقل لتحديث البنية التحتية ‌‏ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى سوريا.‏

وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل على إدارة وصيانة وتطوير شبكة ‌‏الطرق العامة في مختلف المحافظات، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية ورفع مستوى ‌‏السلامة على الطرق، وتأتي هذه الخطة ضمن توجه حكومي أوسع لتحسين البنية التحتية، وتعزيز ‌‏السلامة المرورية ودعم التعافي الخدمي تدريجياً في قطاع النقل.‏