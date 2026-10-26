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مشفى الرقة الوطني يجري عملية نوعية لاستئصال ورم دماغي ناكس

IMG 0128 مشفى الرقة الوطني يجري عملية نوعية لاستئصال ورم دماغي ناكس
عملية جراحية في مشفى الرقة الوطني-الرقة-سانا

 الرقة-سانا
 
أجرى الفريق الطبي في المشفى الوطني بالرقة، اليوم الإثنين، عملية جراحية نوعية لمريضة في العقد الثالث من العمر تعاني ورماً دماغياً ناكساً، وذلك في شعبة الجراحة العصبية، رغم الإمكانات المحدودة المتوافرة في المشفى.
 
وأوضح رئيس شعبة الجراحة العصبية والمشرف على العملية، الدكتور أحمد العبدولي في تصريح لـ سانا، أن مثل هذه العمليات لم تكن تُجرى سابقاً في الرقة، إذ كان المرضى يُحوّلون إلى حلب أو دمشق، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من العمليات في تخفيف الأعباء عن المرضى، ولا سيما عناء السفر والتكاليف المادية الباهظة.
 
وشدد العبدولي على ضرورة تزويد المشفى بالأدوات الجراحية العصبية والمجهر الجراحي، بما يمكّن الكادر الطبي من إجراء هذه العمليات بصورة روتينية.
 
من جهته، بيّن شقيق المريضة، صفاء الدين الصالح، أن إجراء العملية في المشفى الوطني بالرقة وفّر على العائلة تكاليف السفر الباهظة وعناء الانتقال إلى محافظات أخرى، ووضع حداً لمعاناة شقيقته، مشيداً بالخدمات التي يقدمها المشفى.
 
يُذكر أن شعبة الجراحة العصبية أُحدثت في المشفى الوطني بالرقة بعد تحرير المدينة، وافتُتحت في السابع من نيسان من العام الجاري.
 

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