متطوعو منصة “بناة” يبدؤون توثيق المخططات الهندسية لأرشيف العاملين في وزارة التنمية الإدارية

دمشق-سانا

بدأ متطوعو منصة “بناة” بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية أعمال توثيق المخططات الهندسية لأرشيف العاملين في الوزارة.

وبيّنت المنصة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن فريقها الهندسي التطوعي، وبالتعاون مع المكتب الهندسي في وزارة التنمية الإدارية، بدأ ورشةً ميدانيةً في مبنى أرشيف العاملين بالوزارة، رُفعت خلالها المخططات الهندسية الفعلية للمبنى وتوثيقها بدقة.

وحسب المنصة، تندرج هذه الخطوة في ظل افتقار كثير من المباني الحكومية إلى توثيق هندسي دقيق لواقعها الإنشائي، وتُعد بداية نحو الاستدامة المؤسسية.

وبيّنت أن هذه الخطوة أساسيةً ستنطلق منها دراسات فنية تخصصية تضمن الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وما يحتضنه من وثائق وسجلات.

ودعت المنصة إلى متابعة الفرص الجديدة من خلال الرابط التالي: https://bunat.moad.gov.sy/

وأطلقت وزارة التنمية الإدارية في الـ 11 من شهر آذار الفائت، المنصة الوطنية التطوعية “بُناة – طاقات سورية نحو أثر مستدام”، وهي منصة رقمية لتنظيم العمل التطوعي وربط الأفراد الراغبين بالمشاركة في دعم العمل الحكومي بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات العامة، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق.

