بدء مشروع لتأهيل شبكتَي المياه والصرف الصحي في قرية الجلمة بريف حماة

حماة-سانا

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة، بالتعاون مع منظمة “العمل ضد الجوع”، اليوم السبت، تنفيذ مشروع لتأهيل الخطوط الرئيسة لمياه الشرب وتجهيز شبكة الصرف الصحي في قرية الجلمة بريف حماة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لنحو 5 آلاف نسمة، ومعالجة مشكلات ضعف وصول المياه إلى الأهالي.

وأوضح رئيس وحدة مياه محردة أحمد إسماعيل في تصريح لسانا، أن الأعمال تشمل صيانة خطوط مياه رئيسة بطول إجمالي يبلغ 124 متراً، وبأقطار تتراوح بين 63 و140 مليمتراً، مع تركيب ستة صمامات جديدة، إضافة إلى تنفيذ خط مياه يغذي مزرعة الكديرو التابعة للقرية، وآخر يخدم القسم الجنوبي منها لتحسين إمدادات مياه الشرب.

وبين إسماعيل أن أعمال الصرف الصحي تتضمن إنشاء ريكارين جديدين وصيانة أربعة ريكارات أخرى، وتركيب أغطية حديدية لها، بهدف تحسين الجاهزية الفنية والخدمية للشبكة في القرية.

من جهته، وصف عضو اللجنة المجتمعية في الجلمة عناد المحمد واقع مياه الشرب في القرية بالسيئ، موضحاً أن الشبكة تحتاج إلى التأهيل والصيانة والتوسعة، إذ لا تصل المياه إلا إلى عدد قليل من الأهالي، بسبب عدم وجود خزان صالح للخدمة وصعوبات ضخ المياه مباشرة إلى المنازل.

وشهدت الجلمة خلال أيلول الماضي تنفيذ مشروع للمياه شمل تركيب مضخة غاطسة بتصريف 60 متراً مكعباً في الساعة ورفع 90 متراً، إلى جانب قساطل وكابلات كهربائية ومنظومة طاقة شمسية تضم 56 لوحة، باستطاعة 720 واطاً للوحة، وإنفرتر باستطاعة 30 كيلوواطاً، كما شمل المشروع منظومة لغسل الألواح وتشغيل مضخة التعقيم بالكلور، وإعادة تأهيل غرفة الضخ.

يذكر أن منظمة “العمل ضد الجوع”، هي منظمة إنسانية عالمية نشأت في فرنسا وملتزمة بإنهاء الجوع في العالم وتساعد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتزود المجتمعات بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والحلول المستدامة للجوع.