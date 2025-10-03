قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة عين زوان في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال توغلت في الحارة الغربية من البلدة وثم اتجهت إلى تل أحمر المحاذي لعين زوان من جهة الجنوب، مشيراً إلى أنها لاحقت شابين وأطلقت الرصاص باتجاههما لإجبارهما على الوقوف، لكنهما تمكنا من الفرار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتدين سوريا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

