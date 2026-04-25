أوقاف درعا تكرم مئة من حفظة القرآن الكريم تشمل 3 فئات

درعا-سانا

كرمت مديرية أوقاف درعا، اليوم السبت، مئة من حفظة كتاب الله، ضمن فعاليات جائزة حوران الثانية للقرآن الكريم، وذلك في مسجدي البسام والعمري بمدينة إنخل في ريف المحافظة.

وأوضح محافظ درعا أنور الزعبي في تصريح لـ سانا، أن المسابقة التي نظمتها مديرية الأوقاف من أجل نشر العلم والدعوة هي المسابقة الثانية على مستوى حوران، مبيناً أن أبرز سمات هذه المسابقة الإتقان والصوت الحسن والجودة القرآنية الفريدة من نوعها.

وأكد الزعبي أن محافظة درعا تتطلع لمسابقة ثالثة تشمل عدداً أكبر من أبناء حوران، معرباً عن شكره للقائمين على العمل لإنجاح المسابقة.

بدوره بين رئيس قسم المسابقات والترشيحات في إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف براء علي، أن فعاليات جائزة حوران الثانية للقرآن الكريم في إنخل استقطبت خيرة الحفظة لكتاب الله على مستوى درعا، تنافسوا في عدة فروع بغية وصول الأفضل ليكونوا سفراء المحافظة في المسابقة القرآنية الكبرى.

وأضاف علي لـ سانا أن هذه المسابقات ترفع من سوية العلم القرآني وترفد الفعاليات الكبرى بنماذج متميزة، مؤكداً أن هذه المسابقات ستشمل كل الفئات من الحفظ القليل للمتوسط للكثير وصولاً لمسابقة القراءات العشر في المستقبل.

و”أشار الفائزان بالمركز الأول والثالث في المسابقة، أحمد الطالب، وعبد الرحمن الحريري، إلى الأجواء التنافسية التي سادت المسابقة، مثمنين للقائمين على هذه المسابقة ما بذلوه من جهود لإنجاحها”.

وأعلنت مديرية أوقاف درعا في الـ 22 من نيسان الجاري عن جائزة حوران للقرآن الكريم، والتي تستهدف فئات عمرية مختلفة، وتتضمن حفظ القرآن كاملاً للفئات العمرية من 30 سنة فما فوق، وحفظ عشرين جزءاً للفئات العمرية من 22 سنة فما فوق، وحفظ عشرة أجزاء لعمر 18 سنة فما فوق، إضافة إلى جائزة لحسن الصوت والتجويد.