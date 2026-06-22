قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة ‌‏بريف درعا الغربي ‏

درعا-سانا

‎ ‎توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين في ‏قرية ‏العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف ‏درعا ‏الغربي.‏

وقال رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود لـ ‏سانا: ‏إن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، اثنتان ‏منها ‏عسكريتان، والثالثة سيارة من نوع هاي لوكس، وعلى ‏متنها نحو عشرين جندياً‎ ‎توغلت لفترة محدودة،‌ داخل ‌‏قرية العارضة وفي الأراضي الزراعية المحيطة بها‎.‎

وبين محمود أن القوة المتوغلة وصلت إلى منطقة ‏بئر ‏بلال الغبيط، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً استمر ‏قرابة ساعة ‏قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر ‏الطريق ‏الزراعي شمال قرية معرية‎.‎

وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‌‏‌‏(أندوف) نفذت أمس الأحد جولة ميدانية في قريتي ‌‏عابدين ومعرية بريف ‏درعا الغربي، شملت عدداً من ‌‏الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، ‌‏وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات ‌‏الأوضاع في المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 ‏من ‏خلال ‏توغلاتها في الجنوب السوري ‏واعتداءاتها ‏المتكررة على ‏المدنيين، ‏بما ‏يشمل ‏المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.‎

وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات ‌‏الاحتلال ‏في ‏الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا ‏تترتب ‏عليها أي آثار ‏قانونية ‌‏بموجب القانون الدولي، ‏مجددة ‏مطالبتها المجتمع الدولي ‏بتحمل ‏مسؤولياته ‏ووضع حد ‏لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل ‏من ‏الجنوب السوري‎.‎