قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العارضة ‌‏بريف درعا الغربي ‏

درعا-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
وقال رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود لـ سانا: إن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، اثنتان منها عسكريتان، والثالثة سيارة من نوع هاي لوكس، وعلى متنها نحو عشرين جندياً توغلت لفترة محدودة، داخل قرية العارضة وفي الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وبين محمود أن القوة المتوغلة وصلت إلى منطقة بئر بلال الغبيط، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية.
وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) نفذت أمس الأحد جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي، شملت عدداً من الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.