إحباط تهريب نحو طن من الكبتاجون بعملية نوعية في مكافحة المخدرات بين سوريا والأردن

دمشق-سانا

نفذت إدارتا مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 943 كغ من مادة الكبتاجون المخدرة عبر مركز حدود جابر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق استخباري وتبادل معلومات بين الجانبين استمر لأسابيع، بعد رصد نشاط شبكة جرمية إقليمية تعمل على تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود بطرق، وأساليب متطورة.

وبيّنت الوزارة أنه بناءً على الجهود التحليلية والميدانية المشتركة، تم تحديد آلية عمل الشبكة، ومتابعة إحدى مركبات الشحن المستخدمة في التهريب، حيث جرى تتبعها بدقة إلى حين وصولها إلى المعبر الحدودي، ليتم ضبطها وإلقاء القبض على سائقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال تفتيش المركبة، عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل هيكل المركبة، وتبيّن أنها مادة الكبتاجون قبل تحويلها إلى حبوب، وتكفي الكمية المضبوطة لإنتاج ما يقارب 5.5 ملايين حبة مخدرة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه العملية ثمرةً للتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية في سوريا والأردن، وتجسيداً للاستراتيجية المتبعة في ملاحقة الكيانات الإجرامية العابرة للحدود وتفكيك بنيتها اللوجستية، وحماية المجتمع من مخاطر السموم المخدرة.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، تمكنت مؤخراً عبر ثلاث عمليات أمنية نوعية، من تفكيك وإحباط نشاط شبكات دولية متخصصة في الاتجار وتهريب المواد المخدرة، وضبطت خلال العملية نحو مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة، وألقت القبض على أربعة من العناصر الرئيسية في الشبكات.