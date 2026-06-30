استمرار عمليات حصاد القمح في ريف دمشق وسط ‏توقعات بإنتاج وفير‎ ‎

ريف دمشق-سانا‎ ‎

تتواصل عمليات حصاد القمح في مختلف مناطق محافظة ‏ريف دمشق منذ عدة أيام، وسط توقعات بإنتاج وفير ‏للموسم الحالي، رغم تأخر الحصاد نتيجة الظروف ‏الجوية التي مرت بها المنطقة خلال الفترة الماضية‎.‎

حصاد 1450هكتاراً حتى الآن

وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في ‏تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء عقب جولته في حقول القمح بمنطقة الديرخبية، أن المساحة المحصودة في المحافظة ‏تجاوزت 1450هكتاراً حتى الآن من إجمالي 9200 ‏هكتار مزروعة بالقمح، منها 7550 هكتاراً للزراعات ‏المروية، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة تنفذ العديد من ‏الجولات الميدانية للاطلاع على سير عمليات الحصاد ‏والوقوف على واقع الموسم الزراعي الحالي‎.‎

تسليم 2500 طن من الحبوب‎

وبيّن أبو عساف أن الكميات المسلمة حتى الآن إلى ‏المراكز الثلاثة التي خصصتها المؤسسة السورية ‏للحبوب في محافظة ريف دمشق تجاوزت 2500 طن، ‏لافتاً إلى أن موسم الحصاد قد يستمر لنحو ثلاثة أو أربعة ‏أسابيع وفق وتيرة العمل الحالية‎.‎

وأشار أبو عساف إلى أن تأخير موسم تسويق القمح ‏بشكل ملحوظ بسبب الظروف الجوية المتغيرة هذا العام، ‏وعدم توافر الحصادات بالعدد الكافي حتى الآن، إضافة ‏إلى الإجراءات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية التي أطلقتها ‏مؤسسة الحبوب لتنظيم حجز أدوار استلام الأقماح لموسم ‌‏2026‌.‎

وبيّن أنه تم إصدار عدد من التعاميم بتوجيهات من ‏الوزارة بخصوص تسويق القمح ومساعدة الفلاحين قدر ‏المستطاع لتسهيل التسجيل على المنصة، وتوزيع ‏مندوبين من مديرية الزراعة ضمن مراكز الاستلام لأخذ ‏المعلومات والتعاون مع المراكز في التعامل مع أي ‏إشكال يواجه الفلاحين والعمل على معالجته مباشرة‎.‎

إشكاليات تتعلق بحداثة العمل على المنصة‎ ‎

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الفلاحية في الديرخبية عبده ‏العبيد أن إحدى الإشكاليات التي تواجه الفلاحين تتعلق ‏بآلية المنصة الخاصة بتنظيم الدور، حيث يواجه بعض ‏الفلاحين تأخيراً بسيطاً في مواعيد التسليم نتيجة حداثة ‏التجربة لديهم‎.‎

بدوره أكد صاحب إحدى حصادات القمح أسامة المحمود ‏أن محافظة ريف دمشق تعد آخر نقطة في خط عمله لهذا ‏العام بعد تنقله في عدة محافظات، موضحاً أن الحصادة ‏تنجز عادة ما بين أربعين وخمسين دونماً يومياً تبعاً ‏لطبيعة الأرض والمساحات المزروعة‎.‎

وخصصت المؤسسة السورية للحبوب ثلاثة مراكز ‏لاستلام الأقماح في محافظة ريف دمشق، وهي مراكز ‏الكسوة وتشرين والغزلانية، إلى جانب استلام إنتاج ‏مزارعي محافظة القنيطرة في مركز الكسوة، مع منحهم ‏بدل نقل، دعماً لعملية التسويق، وتخفيف الأعباء المترتبة ‏عليهم‎.‎