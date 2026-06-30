استمرار عمليات حصاد القمح في ريف دمشق وسط ‏توقعات بإنتاج وفير‎ ‎

ريف دمشق-سانا
تتواصل عمليات حصاد القمح في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق منذ عدة أيام، وسط توقعات بإنتاج وفير للموسم الحالي، رغم تأخر الحصاد نتيجة الظروف الجوية التي مرت بها المنطقة خلال الفترة الماضية.
حصاد 1450هكتاراً حتى الآن
وأوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء عقب جولته في حقول القمح بمنطقة الديرخبية، أن المساحة المحصودة في المحافظة تجاوزت 1450هكتاراً حتى الآن من إجمالي 9200 هكتار مزروعة بالقمح، منها 7550 هكتاراً للزراعات المروية، لافتاً إلى أن مديرية الزراعة تنفذ العديد من الجولات الميدانية للاطلاع على سير عمليات الحصاد والوقوف على واقع الموسم الزراعي الحالي.
تسليم 2500 طن من الحبوب
وبيّن أبو عساف أن الكميات المسلمة حتى الآن إلى المراكز الثلاثة التي خصصتها المؤسسة السورية للحبوب في محافظة ريف دمشق تجاوزت 2500 طن، لافتاً إلى أن موسم الحصاد قد يستمر لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع وفق وتيرة العمل الحالية.
وأشار أبو عساف إلى أن تأخير موسم تسويق القمح بشكل ملحوظ بسبب الظروف الجوية المتغيرة هذا العام، وعدم توافر الحصادات بالعدد الكافي حتى الآن، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية التي أطلقتها مؤسسة الحبوب لتنظيم حجز أدوار استلام الأقماح لموسم 2026.
وبيّن أنه تم إصدار عدد من التعاميم بتوجيهات من الوزارة بخصوص تسويق القمح ومساعدة الفلاحين قدر المستطاع لتسهيل التسجيل على المنصة، وتوزيع مندوبين من مديرية الزراعة ضمن مراكز الاستلام لأخذ المعلومات والتعاون مع المراكز في التعامل مع أي إشكال يواجه الفلاحين والعمل على معالجته مباشرة.
إشكاليات تتعلق بحداثة العمل على المنصة
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الفلاحية في الديرخبية عبده العبيد أن إحدى الإشكاليات التي تواجه الفلاحين تتعلق بآلية المنصة الخاصة بتنظيم الدور، حيث يواجه بعض الفلاحين تأخيراً بسيطاً في مواعيد التسليم نتيجة حداثة التجربة لديهم.
بدوره أكد صاحب إحدى حصادات القمح أسامة المحمود أن محافظة ريف دمشق تعد آخر نقطة في خط عمله لهذا العام بعد تنقله في عدة محافظات، موضحاً أن الحصادة تنجز عادة ما بين أربعين وخمسين دونماً يومياً تبعاً لطبيعة الأرض والمساحات المزروعة.
وخصصت المؤسسة السورية للحبوب ثلاثة مراكز لاستلام الأقماح في محافظة ريف دمشق، وهي مراكز الكسوة وتشرين والغزلانية، إلى جانب استلام إنتاج مزارعي محافظة القنيطرة في مركز الكسوة، مع منحهم بدل نقل، دعماً لعملية التسويق، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.