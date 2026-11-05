واحة تدمر تستعيد نشاطها الزراعي تدريجياً

حمص-سانا

تستعيد واحة تدمر الزراعية نشاطها تدريجياً مع عودة عدد من المزارعين إلى بساتينهم وبدء ‏العمل على إعادة تأهيلها وزراعتها بعد سنوات من التهجير فيما يشهد موسم قطاف التمور ‏الحالي تحسناً في الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة.‏

وأوضح مسؤول الإرشاد في دائرة زراعة تدمر المهندس ضياء عارفة، أن أشجار النخيل تعرضت ‌‏خلال السنوات الماضية للحرق والقطع، ما أدى إلى فقدان القسم الأكبر منها، مبيناً أن عدد ‌‏أشجار النخيل في الواحة كان يُقدّر بنحو 250 ألف شجرة قبل سنوات الحرب.‏

دعم المزارعين وإعادة الأصناف المحلية

أشار عارفة إلى أن عودة بعض المزارعين إلى أراضيهم ومحاولاتهم إصلاح البساتين أسهمت ‏في تحريك النشاط الزراعي وتحسين الإنتاج مقارنة بالسنوات التي بقيت فيها الأراضي مهملة ‏وغير مخدمة، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل هذا القطاع بتأمين مستلزمات الري، ‏وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير أصناف نخيل جيدة ذات إنتاجية اقتصادية مرتفعة، ‏ومنها البرحي والمجهول والأصفر والأحمر، والاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة.‏

الماء والكهرباء أبرز الصعوبات

من جهتهم، تحدث مزارعون عن حجم الخسائر التي لحقت ببساتينهم والصعوبات التي تواجههم ‏في استعادة نشاطهم الزراعي، وقال المزارع خالد جمعة: إن بساتين تدمر كانت قبل سنوات ‏الحرب واحة خضراء، لكنها تعرضت للقصف والحرق، ما تسبب بتضرر أشجار النخيل واقتلاع ‏أشجار الزيتون.‏

وأضاف جمعة أنه عاد بعد التحرير إلى بستانه وبدأ بزراعته من جديد، لكنه يواجه صعوبات ‏تتعلق بتأمين مياه الري والمبيدات الحشرية اللازمة لمعالجة أشجار النخيل المتضررة، داعياً إلى ‏تأمين احتياجات المزارعين وإعادة شبكة الكهرباء إلى البساتين، بما يشجع الأهالي على العودة ‏إليها واستثمارها.‏

وأشار جمعة إلى أن الموسم الحالي كان أفضل من المواسم السابقة، رغم الظروف الجوية ‏والصعوبات التي واجهت المزارعين، معرباً عن أمله بتحسن الإنتاج خلال المواسم المقبلة.‏

بدوره، أوضح المزارع علي مطلق أن سنوات التهجير أدت إلى تدمير نسبة كبيرة من أشجار ‏الواحة، مقدراً حجم الأضرار بنحو 90 بالمئة.‏

ولفت إلى أن الأهالي الذين رجعوا إلى تدمر أعادوا زراعة أراضيهم وتأهيلها وفق إمكانياتهم، إلا ‏أن هذه الجهود تحتاج إلى تعاون مع المؤسسات الحكومية لاستعادة الواحة التي تشكل مصدر ‏دخل لنحو 30 إلى 40 بالمئة من أهالي تدمر.‏

قطاف التمور.. مهنة متوارثة ‏

وفي مشهد يعكس تمسك المزارعين بمهنة ورثوها عن آبائهم، يقطف بسام عبد الله أحد مزارعي ‏تدمر عناقيد التمر باستخدام وسائل تقليدية، إذ يجري إنزالها بواسطة الحبال لتجنب سقوطها ‏وتعرض الثمار للتلف، رغم المخاطر التي ترافق تسلق أشجار النخيل.‏

وتشهد واحة تدمر أعمالاً لإعادة تأهيل بنيتها التحتية المائية، من خلال تنفيذ المرحلة ‏الأولى ‏من مشروع ترميم وتعزيل السواقي المتضررة، بما يسهم في تحسين واقع الري وتأمين ‏المياه لنحو ‌‏200 هكتار من البساتين، ضمن مشروع يستهدف مساحة إجمالية تبلغ 400 هكتار ‏من ‏الواحة.‏