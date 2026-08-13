محافظ طرطوس يبحث مع وفد الأشغال العامة والإسكان واقع التعاون السكني  

photo 2026 08 12 23 11 10 محافظ طرطوس يبحث مع وفد الأشغال العامة والإسكان واقع التعاون السكني  

طرطوس-سانا

بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي، خلال لقائه مدير إدارة التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أسامة شعباني والوفد المرافق، واقع التعاون السكني وسبل النهوض به.

وذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول خطة العمل المقترحة لتطوير القطاع حتى نهاية عام 2030، ومعالجة أوضاع الجمعيات السكنية وتفعيل دورها، إلى جانب تطوير المشاريع، وتشجيع الاستثمار ضمن الأطر القانونية.

وأكد الشامي على أهمية تفعيل قطاع التعاون السكني في تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، بالتوازي مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

 وتعمل الوزارة منذ التحرير على معالجة واقع التعاون السكني المتعثر، وإعادة تفعيل مشاريع الجمعيات السكنية التي تشكل ملاذاً لفئات الدخل المحدود لتأمين سكن مناسب من خلال عدة خطوات، منها تعديل القوانين، وطلب دعم مالي حكومي إضافي بعد استنزاف البنوك سابقاً من قبل النظام البائد.

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