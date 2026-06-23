بدء أعمال إعادة تركيب الجسر الحربي ببلدة المريعية بريف دير الزور

دير الزور-سانا

باشرت إدارة الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، أعمال إعادة تركيب الجسر الحربي ببلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد خروجه من الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

وأوضح العقيد محمد المحيمد، وهو من إدارة الهندسة العسكرية بوزارة الدفاع فرع الجسور لمراسل سانا أن فيضان نهر الفرات أدى إلى خروج غالبية الجسور من الخدمة في محافظة دير الزور.

وأضاف المحيمد: نقوم حالياً بإصلاح هذه الجسور، ومن بينها جسر المريعية الذي جنح عن مساره إلى الطرف المقابل في بلدة مراط نتيجة تدفق المياه، ونجري أعمال شد الأكبال لإعادته إلى وضعه السابق خلال اليومين الجاريين، بهدف خدمة أهلنا، مشيراً إلى أن الجسر هو حل مؤقت ريثما يتم بناء الجسور الأساسية الرئيسية في محافظة دير الزور.

وقال المواطن صبحي ياسين الجراد، وهو من أهالي المنطقة، في تصريح مماثل: إن الجسر انقطع عقب فيضان نهر الفرات وجئنا لنقف مع وزارة الدفاع لإعادة تركيب الجسر، فهو وإن كان مؤقتاً يبقى استخدامه أفضل من استخدام السفن والعبارات، لما لها من خطورة على الأرواح والممتلكات.

بينما أوضح عبد الرزاق الحمزة، وهو صاحب سفينة للتنقل بين الضفتين أنه جلب سفينته عقب انقطاع الجسر لتأمين انتقال المواطنين بين الضفتين إلى حين انتهاء أعمال التركيب، آملاً بأن تتم إعادة تأهيل كل الجسور بدير الزور ليستغني الأهالي عن استخدام السفن والعبارات.

يذكر أن جسر المريعية كان قد خرج من الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الفترة السابقة، وهو يربط بين بلدتي المريعية ومراط بريف دير الزور على ضفتي نهر الفرات.