الداخلية السورية: إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر معدّة لتنفيذ أعمال عدوانية على طريق بصرى-بكا

السويداء-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت معدّة لتنفيذ أعمال عدوانية على طريق بصرى الشام – بكا في ريف السويداء الغربي.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة: “استمراراً لنهجنا الراسخ في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، أحبطت وحداتنا المختصة، عبر عملية أمنية دقيقة، محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت معدّة لتنفيذ أعمال عدوانية من قبل مجموعات خارجة عن القانون على طريق (بصرى الشام–بكا).

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت عقب رصد تسلل لأفراد مجموعات خارجة عن القانون بالقرب من نقاط الأمن الداخلي في المنطقة، ترافقت مع تحركات مشبوهة لآليات معادية، في إطار مخطط إجرامي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضافت الوزارة: “على الفور، رفعت الوحدات المختصة جاهزيتها واتخذت مواقع مناسبة لمحاصرة الهدف، ولدى مباشرة القوة الأمنية التعامل مع الموقف، بادر أفراد العصابة إلى إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن تحييد عنصرين من العصابة، وإصابة اثنين آخرين، فضلاً عن إلقاء القبض على عنصرين من أفرادها”.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزة أفراد العصابة.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.