كيف أعادت منصة “دقيق” صياغة العلاقة بين المواطن ومراكز النقل؟
العثور على جثة أحد مفقودي سيول الطبقة بعد 6 أيام من البحث
السفارة الجزائرية بدمشق تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 72 لثورة التحرير
مهرجان “صنع في سوريا” ينطلق بدمشق بمشاركة 50 شركة محلية
مشروع وطني مشترك لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا بميزانية مليون دولار
معرض “بروجكت سوريا 2026” يبحث فرص الاستثمار والإعمار
وفد من مجلس الشعب يبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية في القنيطرة
موسم الزيتون في ريف درعا.. بين مراحل العصر وتحديات الزراعة
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