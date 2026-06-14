حملة تبرع بالدم في الباب بريف حلب بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم‏

حلب-سانا



أطلقت منظمة وطن للإغاثة والتنمية في مركز بنك دم “وطن 6” التابع لها في مدينة الباب بريف حلب، اليوم الأحد، حملة تبرع بالدم، تحت عنوان “قطاف الخير”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وبمشاركة متبرعين من مختلف الفئات، بهدف دعم مخزون بنك الدم، وتأمين الاحتياجات الطبية للمشافي والمراكز الصحية.



وأوضح رئيس منطقة الباب الصحية الدكتور حسام عثمان في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف في الرابع عشر من حزيران، وتهدف إلى زيادة مخزون وحدات الدم المتوافرة في المنطقة، إلى جانب ترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.



بدوره، بيّن منسق المشاريع في منظمة وطن للإغاثة والتنمية سامر عثمان، أن الحملة أُطلقت بدعم من منظمة أكشن ميديور، تأكيداً على أهمية التبرع بالدم باعتباره مادة حيوية لا يمكن تصنيعها أو استبدالها، ويُعد الإنسان المصدر الوحيد لها.



وأضاف: إن الحملة تسعى إلى تعزيز مخزون بنوك الدم في المنطقة، وتأمين الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمصابين، ولا سيما في الحالات الإسعافية والجراحية، إضافة إلى مرضى التلاسيميا والأورام الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل مستمر.



من جانبهم، أكد عدد من المتبرعين أهمية المشاركة في هذه المبادرات الإنسانية لما لها من دور في إنقاذ حياة المرضى والجرحى، مشيرين إلى أن التبرع بالدم واجب إنساني ومجتمعي يعكس روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.



وتأتي الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية والإنسانية الهادفة إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وتعزيز الجاهزية لتلبية الاحتياجات الطبية في المنطقة.



وتعمل منظمة وطن للإغاثة والتنمية (WATAN) منذ عام 2011، وهي منظمة سورية إنسانية غير حكومية، وتنفذ برامج الإغاثة والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال مشاريع تشمل التعليم والصحة والأمن الغذائي والمياه والإصحاح ودعم سبل العيش والتعافي المبكر، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي وتحقيق التنمية المستدامة.

default