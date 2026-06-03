إعادة محطة مياه حويجة زهرة للعمل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات في الرقة

الرقة-سانا

أعادت فرق الصيانة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة محطة حويجة زهرة للعمل، بعد استقرار منسوب نهر الفرات وتوفر الظروف المناسبة لإعادة التجهيزات الفنية للعمل في المحطة لاستئناف ضخ مياه الشرب للمواطنين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الفرق الفنية في الشركة كانت فككت التجهيزات الفنية في المحطة قبل وصول مياه النهر إليها حماية لها من التلف، لتقوم اليوم بإعادتها من جديد لاستئناف خدمة أكثر من 5000 مواطن.

ووجهت الوزارة الشكر للفرق الفنية والهندسية وفرق الصيانة على مجهودهم الكبير خلال هذه المرحلة من عمر البلاد، مشيدة بالدور الذي تؤديه والذي يسهم في استقرار توريد الطاقة للمواطنين.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت أول أمس الإثنين إعادة تشغيل محطة مياه شرب معدان بريف الرقة، ووضعها في الخدمة من جديد، بعد أيام من توقيف العمل بها، تجنباً لأضرار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية.