“يد تعين وكرامة تُصان” مبادرة مجتمعية في الطبقة بريف الرقة

ورشة تدريبية حول الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ وذلك في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة
نائب مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية تتحدث حول مشاركة سوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن
وزير الصحة يفتتح ثمانية أقسام جديدة في مشفى التل الوطني بريف دمشق
لاجئون سوريون يعودون إلى الوطن ويحولون خبراتهم في الخارج إلى مشاريع اقتصادية ناجحة
مشاهد من الجو للحشود الشعبية في ساحة الأمويين احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى