وزارة الطوارئ تسلم لبنان جثامين خمس لبنانيات توفين جراء حادث سير ‏على طريق دمشق – درعا

ريف دمشق-سانا
سلمت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الخميس، جثامين خمس لبنانيات توفين جراء حادث انقلاب حافلة على طريق دمشق– درعا، إلى الجهات اللبنانية، وذلك عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن المواطنات اللبنانيات الخمس توفين أمس الأربعاء، إثر حادث سير ناجم عن انقلاب حافلة كانت تقل عدداً من المعتمرين اللبنانيين على طريق دمشق-درعا، بالقرب من جسر بلدة خربة غزالة في محافظة درعا.
وكان موقع الحادث شهد استنفاراً لفرق الإسعاف والجهات المعنية التي عملت على نقل المصابين إلى المشفى، وتأمين حركة السير على الأوتوستراد، بالتزامن مع نقل الوفيات واستكمال الإجراءات القانونية.
وأسفر حادث انقلاب الحافلة التي تقل معتمرين لبنانيين، الذي وقع فجر أمس على أوتوستراد دمشق-درعا، عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 30 آخرين.