تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور

دير الزور-سانا
 
يواصل فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور عملية شراء محصول القمح من المزارعين والتي بدأت أول الشهر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية عديدة، لتسهيل استلام المحصول.

org 60b636c716ac3386 1781166026000 1 تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الرحمن عواد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن استلام محصول القمح من المزارعين يسير بوتيرة جيدة بعد مرور عشرة أيام على بدء العملية، حيث تم استلام 6245 طناً من القمح حتى الآن، وأشار إلى المؤسسة تواجه تحديات تتعلق بعبور العاملين لنهر الفرات، مما يؤثر أحياناً على سير العملية، فيما تم اتخاذ كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسهيل عملية التوريد.

من جهته، أكد المزارع أحمد الرزج أن عملية توريد القمح تسير بشكل جيد جداً، ولم تواجه أي تحديات كبيرة، مشيداً بالمنصة الإلكترونية التي ساعدت في تنظيم الدور، وتسهيل الإجراءات على المزارعين.
 
وطالب الرزج بدعم إضافي لآليات النقل لتخفيف العبء على المزارعين، والإسراع في صرف أثمان القمح لتمكين الفلاحين من تسديد التزاماتهم من أجور نقل وحصاد وغيرها.
 
وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، اتخذ الإجراءات اللازمة، لتسهيل عملية تسويق القمح، في ظل المؤشرات الإيجابية التي يبشر بها الموسم الزراعي الحالي، من ضمنها تجهيز 6 مراكز لاستلام القمح في كل من منطقة الجزيرة والتبني والبوكمال ومدينة دير الزور.

org 5e5b2400d314b324 1781165976000 scaled تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور
org bfa6291d22962102 1781165788000 scaled تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور
org d5111abd89fcfdd2 1781165998000 scaled تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور
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