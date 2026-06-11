تسويق 6245 طناً من القمح إلى مراكز الاستلام في دير الزور

دير الزور-سانا



يواصل فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور عملية شراء محصول القمح من المزارعين والتي بدأت أول الشهر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية عديدة، لتسهيل استلام المحصول.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الرحمن عواد في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن استلام محصول القمح من المزارعين يسير بوتيرة جيدة بعد مرور عشرة أيام على بدء العملية، حيث تم استلام 6245 طناً من القمح حتى الآن، وأشار إلى المؤسسة تواجه تحديات تتعلق بعبور العاملين لنهر الفرات، مما يؤثر أحياناً على سير العملية، فيما تم اتخاذ كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسهيل عملية التوريد.



من جهته، أكد المزارع أحمد الرزج أن عملية توريد القمح تسير بشكل جيد جداً، ولم تواجه أي تحديات كبيرة، مشيداً بالمنصة الإلكترونية التي ساعدت في تنظيم الدور، وتسهيل الإجراءات على المزارعين.



وطالب الرزج بدعم إضافي لآليات النقل لتخفيف العبء على المزارعين، والإسراع في صرف أثمان القمح لتمكين الفلاحين من تسديد التزاماتهم من أجور نقل وحصاد وغيرها.



وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور، اتخذ الإجراءات اللازمة، لتسهيل عملية تسويق القمح، في ظل المؤشرات الإيجابية التي يبشر بها الموسم الزراعي الحالي، من ضمنها تجهيز 6 مراكز لاستلام القمح في كل من منطقة الجزيرة والتبني والبوكمال ومدينة دير الزور.