ورشة عمل لتعزيز ثقافة الجودة وتحقيق الاعتمادية في جامعة طرطوس

طرطوس-سانا

نظم مركز ضمان الجودة والاعتمادية في جامعة طرطوس اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “معاً لتعزيز ثقافة الجودة وتحقيق الاعتمادية”، تخللها عرض فيلم وثائقي عن الجامعة والمركز.

وتضمنت الورشة التي عقدت في كلية الطب البشري، ثلاثة محاور حول القيادة الجامعية وصناعة التغيير، ومعايير نظام الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم في سوريا، وكيفية الحصول على الاعتمادية في ظروف الواقع بأعلى جودة ممكنة، إضافة إلى مهام ومسؤوليات المركز ووحدات ضمان الجودة، وهيكلية المراكز والوحدات، وإعداد التقرير الذاتي.

دورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة

وخلصت الورشة، إلى العمل على تنفيذ دورات تدريبية لنشر ثقافة الجودة للكوادر الأكاديمية والإدارية والطلاب، ووضع برنامج تدريبي تخصصي للتدقيق والتقييم للعاملين في مركز ضمان الجودة، إضافة إلى التزام كليات الجامعة بإعداد ملف الدراسة الذاتية والتقييم الذاتي، وتعزيز عملية رقمنة الوثائق الجامعية، وتطوير وتحديث نظام الحوكمة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضحت مديرة مركز ضمان الجودة والاعتمادية في الجامعة الدكتورة ديمة نبهان سلامة، أن الورشة محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التمييز الأكاديمي والمؤسساتي، وهي دليل على الإرادة المشتركة لدفع جامعة طرطوس نحو الريادة، وتعزيز مبادئ الجودة الشاملة بجميع جوانب العمل الأكاديمي والإداري، إضافة إلى تحقيق الاعتمادية وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأشارت سلامة الى أن مركز ضمان الجودة والاعتمادية في الجامعة يؤمن بأن التحول الحقيقي نحو ثقافة الجودة لا يبدأ من الأنظمة واللوائح فقط، وإنما من الوعي الجماعي، والإرادة المشتركة لكل منتسبي الجامعة، لافتة إلى أن النجاح لا يتحقق بجهد فردي، وإنما بجهود الجميع من خلال التعاون بين الأساتذة والإداريين والطلاب، وأن التكاتف بين الجامعة والهيئة العليا للجودة والاعتماد الأكاديمي والمحافظة والمجتمع المحلي، هو الطريق الوحيد لتحقيق الجودة الحقيقة.

وأكدت سلامة أن طموح المركز ليس فقط تحقيق الاعتمادية، بل صنع التغيير الحقيقي في طريقة العمل والتفكير، وتقديم الأفضل للطلاب رغم التحديات والظروف الراهنة، وخاصة أن الجودة ليست رفاهية، ولا مجرد أوراق وإجراءات، بل هي ضرورة ومسؤولية وطنية وأخلاقية وسلوك وطريقة حياة.

واختتمت الورشة بتوزيع دروع تذكارية لعدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية الداعمة للجامعة بهذا المجال.