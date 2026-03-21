أفران دمشق تواصل العمل خلال عطلة العيد لضمان توفر الخبز دون انقطاع

دمشق-سانا

تواصل الأفران في محافظة دمشق عملها خلال عطلة عيد الفطر، لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير مادة الخبز، بجودة مناسبة دون انقطاع.

وأوضح معاون مشرف مخبز شيخ سعد في منطقة المزة علاء خطاب، أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، حيث يتم إنتاج 16 طناً تقريباً يومياً، مع الحرص على تأمين احتياجات المواطنين ومتابعة الشكاوى والاستفسارات بشكل فوري، إضافة إلى ضمان الجاهزية الكاملة للأفران واستمرارية الإنتاج وفق الخطط المحددة.

وأشار خطاب إلى أن التوجيهات تركز على الحفاظ على وتيرة الإنتاج اليومية، وضمان جودة الخبز والالتزام بالمعايير المعتمدة، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد دون أي انقطاع.

بدوره أكد مشرف مخبز ابن العميد في منطقة ركن الدين مؤيد عبد الحق أن وتيرة الإنتاج خلال العيد لم تختلف، حيث يتم العمل بالطاقة الإنتاجية نفسها مع التركيز على الجودة، لافتاً إلى توفر الكوادر واستمرار العمل لتلبية الطلب، وأكد الالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بزيادة قطر رغيف الخبز والحفاظ على وزن الربطة ذاته وعدد الأرغفة.

إنتاج مستمر وتنظيم أفضل للدور

من جهته أشار فؤاد شيخو من أهالي المنطقة إلى التحسن الملحوظ في توفر الخبز وجودته، مبيناً أن الحصول على الخبز يتم بسهولة دون ازدحام، مع جودة جيدة مقارنة بالفترات السابقة.

كما أوضح محمد مصطفى سليمان أن الأفران تعمل بكفاءة خلال العيد، مع تنظيم واضح للدور، ما ساهم في تسهيل عملية الحصول على الخبز.

يذكر أن المؤسسة السورية للمخابز أصدرت قراراً في الـ 18 من آذار 2026، حددت بموجبه عطلة الأفران التابعة لها في جميع المحافظات لأول أيام عيد الفطر فقط، على أن تستمر بالعمل خلال باقي أيام العطلة، لضمان تأمين المادة بشكل مستمر.