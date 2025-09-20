مؤسسة “ديار” تحتفي بأبناء حي دير بعلبة بحمص المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانو

حمص-سانا

كرّمت مؤسسة “ديار” اليوم عشرين طالباً وطالبة من أبناء حي دير بعلبة في حمص، المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وأوضح محمد رحال أحد الكوادر الإدارية بالمؤسسة في تصريح لـ سانا، أن المؤسسة تأسست بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وهي تنشط في العديد من المجالات الخدمية والإنسانية، وبالأخص التعليمية، وتعمل على دعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على التفوق، بهدف بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على الإسهام في بناء الوطن.

من جانبه، أشار أسامة عز الدين من كوادر المؤسسة أيضاً، إلى أهمية تكريم المتفوقين لتشجيع الطلاب على الاهتمام بتحصيلهم العلمي، وشدّد على ضرورة تسليط الضوء على ما لحق بحي دير بعلبة من دمار ومعاناة أهله الذين حُرموا بسبب جرائم النظام البائد من التعليم وكل الخدمات الأخرى.

وعبرت ديما الطالب، إحدى الطالبات المكرّمات لتفوقها في شهادة الثانوية العامة عن امتنانها لدعم كادر المدرسة وعائلتها، وإلى مؤسسة “ديار” لتكريمها المتفوقين، أما حسام المرعي فأعرب عن طموحه في مواصلة التفوق والالتحاق بالسنة التحضيرية لكليّة الطب.

بدوره، أكد عبد الله العثمان، ولي أمر أحد الطلاب المكرّمين، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات في حي دير بعلبة، الذي تضرّر كثيراً جراء ممارسات النظام البائد، ولكنه يحتضن نخبة من الطلاب المتفوقين الذين يؤمنون برسالة العلم ودوره الحيوي في نهضة الوطن وبنائه نحو مستقبل أفضل.